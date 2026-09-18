影／嘉義市議會前正副議長報到入監 莊豐安罹膽管癌盼監外就醫遭駁

嘉義市議會前議長莊豐安、前副議長及現任市議員蘇澤峰，涉嫌與鹿草鄉農會貸款案遭判刑1年5個月，最高法院駁回上訴，全案定讞。嘉義地檢署上午10點通知兩人報到執行，兩人先後抵達地檢署，正式入監服刑。

莊上午抵達嘉義地檢署時，明顯身形消瘦。他因罹患膽管癌，體重比過去減輕約20公斤，原先曾申請保外在監外就醫，不過檢方並未同意。面對媒體詢問身體狀況，莊表示，目前身體「還好」，還可以自行走路，只是步伐已經比較緩慢，並向外界表達感謝，謝謝大家的關心。

莊完成報到程序。從曾經坐在市議會主席台上的地方政治人物，到如今必須入監服刑，身體狀況又因疾病大幅消瘦，讓今天的報到現場格外受到矚目。

稍後，蘇由妻子林子淨兒子及府處主任林瑞彥等人陪同前往地檢署報到。面對守候媒體詢問入監前的心情，蘇與妻子都沒有接受採訪，僅表示他已經發表公開信，希望外界以公開信內容為主。

在進入地檢署前，蘇與兒子彼此擁抱，短暫告別，隨後進入地檢署辦理入監執行手續，現場氣氛顯得相當低調而沉重。

嘉義地檢署完成兩人的報到程序後，預計中午過後，由囚車將兩人解送至嘉義監獄鹿草分監執行刑期。

莊豐安、蘇澤峰因本案均遭判處有期徒刑1年5個月，判決確定後依法執行。至於未來能否申請假釋，仍須依刑法及監獄相關規定，視服刑期間的表現、悛悔情形及其他法定條件審核，並非入監後即可直接確定出獄時間。

兩人過去都是嘉義市政壇重要人物，如今因貸款案判刑定讞、同日報到入監，不僅成為嘉義地方政治史上的重大事件，也受到地方政壇及市民高度關注。、

嘉義市前議長莊豐安。記者魯永明／攝影

嘉義市前副議長蘇澤峰與家人。記者魯永明／攝影

嘉義市前議長莊豐安。記者魯永明／攝影