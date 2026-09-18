影／涉助張俊傑逃亡...竹聯幫「小麥可」陳威達羈押禁見 檢續追藏鏡人

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，掩護張俊傑南下逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝後，陳威達昨天主動向警方投案，但陳威達有備而來，對於受誰指示？張俊傑逃往何處？回答均未吐實，北檢檢察官林岫聰認為，陳威達背後還有藏鏡人出謀劃策，有高度串滅證之虞，聲押禁見獲准。

陳威達是張俊傑逃亡案以來，第5名被羈押的接應共犯，也是張俊傑脫身最關鍵人物，他凌晨上囚車前往台北看守所，與他同車的還有安盛財富公司負責人涂家輝、安盛資本公司負責人林傑富，2人以投資日本美崎和牛為幌子，吸金詐騙6億元。

據了解，陳威達投案後，對於是受誰指使協助張俊傑逃亡，僅供稱「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙這單就能拿回欠款。檢方調查，陳威達喜好博弈，在外欠了不少債務，與他所說有人欠他錢有很大出入，認為是設定好劇本才來投案，背後真正的佈局者尚未曝光。

至於張俊傑要逃往何處，陳威達老神在在說不知情，供稱他只負責把人帶到嘉義，之後就不關他的事，但未獲檢警採信。專案小組研判，陳威達主動投案，對案情卻堅不吐實，動機顯見不是期待未來能獲減刑，而是「階段性任務已完成」。

陳威達13年前被控犯下立法院旁鎮江街槍擊案，有豐富逃亡經驗，為何選在通緝後主動投案，檢警研判可能性有二，第一是張俊傑已順利出境，陳威達完成「上級交辦任務」，認為沒有再繼續躲藏必要，索性出來面對。

其二是張俊傑是高金素梅案「核心人物」，且在台發展共諜組織，涉及危害國家安全，陳威達協助張俊傑逃亡，形同向司法機關宣戰，黑幫憂心恐因此遭檢警調大規模掃蕩，斷絕經濟來源，在面臨巨大壓力下，陳威達只能出面投案，希望能設下停損點。

張俊傑逃亡後目前共9人遭逮，其中陳威達、周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰5人羈押禁見；伍恩廷、陳彥安、陳俊偉、陳采薰4人交保。

竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助張俊傑棄保潛逃，法院裁定羈押禁見。記者余承翰／攝影