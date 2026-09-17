二度對決爆賄選案 屏東資深71歲里長遭聲押法院10萬交保

屏東縣屏東市大同里長71歲劉鳳美是4屆資深里長，2026年底選舉爭取連任，屏東地檢署接獲線報，疑辦里民旅遊時以優惠價格吸引參加，還送牙膏給里民，涉賄選，屏檢16日搜索劉的住處帶回偵辦，並約談20名里民，檢方訊問後依涉選罷法聲押劉，屏東地院今17日裁定10萬元交保。

71歲劉鳳美是無黨籍資深里長，也擔任屏東市的調解委員，和里民互動佳，每年辦里民旅遊等活動，以往多為里長自費，她再爭取經費。

今年里民旅遊已在登記前就辦完，疑因今年旅遊收費相較以往低還送牙膏組，加上又逢選舉年，超過選舉贈品的上限。屏檢接獲線報調查，檢方訊後劉涉選罷法，向屏東地院聲押，法院今下午開聲押庭裁定10萬元交保。

大同里共有2人登記參選，無黨籍劉鳳美爭取連任，對上國民黨籍張美娥，兩人將二度對決。