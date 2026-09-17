快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

疑受高人指點助張俊傑棄保潛逃 竹聯幫「小麥可」陳威達聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，從台北一路變裝南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝後，陳威達今天竟主動向警方投案，台北檢署複認為，陳威達僅是接受指令的執行者，背後有影武者未到案，有高度串滅證之虞，訊後向法院聲押禁見、併限制出境出海。

據了解，陳威達到案後，對於是受誰指使協助張俊傑逃亡，他僅供稱「叫我辦事的人欠我錢」，只要幫忙這單就能拿回欠款，但款項還沒收到，至於張俊傑要逃往何處，他並不知情。

據調查，張俊傑在大安森林公園破壞電子手環是監視器死角，無法證明是陳威達所為，陳威達也否認毀損公物，還聲稱不知道張俊傑身分，就是幫忙把人送往南部，但檢方認為他出面投案是「有備而來」，動機可議，未採信說詞。

檢警研判，陳威達過去有豐富逃亡經驗，為何選在發布通緝後主動投案，可能原因有二，第一是張俊傑已出境，陳威達已完成「階段性任務」，由於藏匿人犯非重罪，即便投案未來也不會重判。

第二原因是張俊傑涉入共諜、在台發展組織，危害國家安全，協助張俊傑逃亡等於是跟司法機關作對，黑幫憂心恐因此遭檢警調大力掃蕩，在面臨巨大壓力下，索性要陳威達出面投案。

據指出，陳威達對於張俊傑逃亡路線是誰策畫？途中如何聯繫輪流接應的友人？這幾天窩藏在哪？他僅回答自己這些天躲在台中、彰化，但對其他問題多保持緘默，或是隨便回答，未提供任何有價值線索。

陳威達13年前犯下立法院旁鎮江街槍擊案，被害人是時任中國公關顧問公司負責人李世仁，陳威達事後冒用他人護照潛逃大陸，2015年在上海落網，被警方押解返台，對比當年返台的銳利眼神，陳威達這次牽扯國安案件遭偵辦，眼神透露出緊張與不安，檢警研判整起事件背後有黑幫組織運作。

陳威達9月6日陪同張俊傑從台北一路逃往嘉義，途中借用司機電話打給友人周煥凱借車，再將張俊傑交給陳厚彰，9月7日陳威達還車給周煥凱後，搭乘友人潘信義的車北上台中。

此外，新店分局17日在台南歸仁拘提從事裝潢的伍恩廷，伍男涉提供車輛給其他未到案的共犯，載張俊傑上國道在南部流竄，伍男是全案第8名被捕的接應共犯，檢方訊後諭令20萬交保、限制出境出海。

竹聯幫義堂要角陳威達涉協助張俊傑變裝棄保潛逃，今主動向警方投案，檢方訊後聲押禁見。記者余承翰／攝影
竹聯幫義堂要角陳威達涉協助張俊傑變裝棄保潛逃，今主動向警方投案，檢方訊後聲押禁見。記者余承翰／攝影

張俊傑 小麥 竹聯幫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張俊傑涉共諜棄保潛逃 竹聯義堂「小麥可」協助落跑動機曝

獨／涉助共諜張俊傑潛逃 竹聯幫義堂「小麥可」投案押往新店分局偵訊

影／高金素梅前助理潛逃12天現身台南借車 檢警逮第8名共犯

張俊傑恐走海路逃亡 海巡全面升高戒備、清港區涵洞找人

相關新聞

疑受高人指點助張俊傑棄保潛逃 竹聯幫「小麥可」陳威達聲押禁見

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，檢警查出竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助破壞電子手環，從台北一路變裝南下嘉義逃亡，檢方對張俊傑及陳威達發布通緝後，陳威達今天竟主動向警方投案，台北檢署複認為，陳威達僅是接受指令的執行者，背後有影武者未到案，有高度串滅證之虞，訊後向法院聲押禁見、併限制出境出海。

北市士科清潔工「以為被挑釁」持鐵管打死人 國民法庭判10年

臨時清潔員潘冠安因工作分配問題，去年在北市北投士林科技園區某新建工地與張姓同事爆口角，潘失控持鍍鋅鐵管及揮拳痛毆，張送醫後因腦損傷、血胸等傷勢不治。士林地檢署依傷害致死罪起訴潘，案經國民法官法庭審理，士林地院今宣判，依傷害致人於死罪判處有期徒刑10年。可上訴。判決理由待補。

不是遷戶籍就犯法！集集5000元Long Stay獎勵引關注 檢方劃清紅線

集集鎮推動Long Stay獎勵遷戶籍，符合條件者可獲5000元獎勵金，部分參選人擔心出現「幽靈人口」，南投地檢署今天召集檢警調、民政及戶政等單位建立清查機制，強調正常遷籍不等於犯罪，若查有虛偽遷籍介選，將依法偵辦。

刺死女友抄經文 國民法官不信懺悔判無期

台中市廿五歲詹朱姓男子不滿就讀高中三年級的十八歲詹姓女友分手，以交還寵物鼠為由約見面持刀刺死詹女，於羈押中寫悔過書、抄經文自稱懺悔。台中地方法院國民法庭認定他預謀，下手毫無猶豫，昨依殺人罪判決無期徒刑；可上訴。

二度對決爆賄選案 屏東資深71歲里長遭聲押法院10萬交保

屏東縣屏東市大同里長71歲劉鳳美是4屆資深里長，2026年底選舉爭取連任，屏東地檢署接獲線報，疑辦里民旅遊時以優惠價格吸引參加，還送牙膏給里民，涉賄選，屏檢16日搜索劉的住處帶回偵辦，並約談20名里民，檢方訊問後依涉選罷法聲押劉，屏東地院今17日裁定10萬元交保。

苗檢查獲首宗賄選案 聲押里長參選人涉嫌1萬元向家戶買票

地方公職人員選舉投票接近，苗栗地檢署今天查獲首宗賄選案，頭份市一名林姓里長參選人涉嫌發放1萬元予該里具有投票權之家戶，檢察官以涉嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其配偶20萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。