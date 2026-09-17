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全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

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苗檢查獲首宗賄選案 聲押里長參選人涉嫌1萬元向家戶買票

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

地方公職人員選舉投票接近，苗栗地檢署今天查獲首宗賄選案，頭份市一名林姓里長參選人涉嫌發放1萬元予該里具有投票權之家戶，檢察官以涉嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其配偶20萬元交保。

苗檢掌握情資，頭份市林姓里長參選人涉嫌發放1萬元予該里具有投票權之家戶，尋求投票支持，檢察長林映姿指派主任檢察官張時嘉、檢察官呂宜臻偵辦，今天指揮苗栗縣警察局頭份分局、刑事警察大隊、少年隊，及調查局苗栗縣調查站搜索4處、5人，傳喚、通知共23人到案說明。

檢察官訊問後，認為林姓參選人涉犯投票行賄罪嫌，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，陳姓配偶交保20萬元，蕭姓選民交保2萬元，其餘收受賄賂之選民及證人則請回。

苗檢表示，地檢署自今年3月17日起已召開十數場選舉查察相關會議，與警調廉移憲等司法團隊廣為蒐集賄選情資，一旦發現不法情事必定從嚴從速偵辦，呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝。

苗栗地檢檢今天查獲首宗賄選案，頭份市里長參選人涉嫌1萬元向家戶買票，檢察官聲請法羈押禁見。聯合報系資料照
苗栗地檢檢今天查獲首宗賄選案，頭份市里長參選人涉嫌1萬元向家戶買票，檢察官聲請法羈押禁見。聯合報系資料照

賄選 里長 聲押 2026九合一選舉 苗栗

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