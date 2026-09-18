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台南雙警殉職二審 黃偉哲：反對廢死

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市警員凃明誠、曹瑞傑<a href='/search/tagging/2/殉職' rel='殉職' data-rel='/2/228386' class='tag'><strong>殉職</strong></a>案二審審理中，台南市議員王家貞（左）昨替家屬轉交陳情信及書籍給市長<a href='/search/tagging/2/黃偉哲' rel='黃偉哲' data-rel='/2/136576' class='tag'><strong>黃偉哲</strong></a>。 記者吳淑玲／翻攝
台南市警員凃明誠、曹瑞傑殉職案二審審理中，台南市議員王家貞（左）昨替家屬轉交陳情信及書籍給市長黃偉哲。 記者吳淑玲／翻攝

台南市警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監逃犯林信吾刺殺殉職，二審審理中，台南市長黃偉哲昨在議會接受議員就此案質詢時表示，他擔任立委以來始終反對廢除死刑，走完法律及救濟程序的死刑，應立即執行。殉職警家屬說，生命安全不該有政黨意識形態。

議員王家貞昨在議會播放凃明誠二姊凃怡婷念陳情信的影片，片中凃怡婷說，黃偉哲是台南人的市長，然後才是民進黨員，市民生命安全不該有任何政黨意識形態妥協空間，市長不能在「廢死」與「嚴懲」爭議中沉默噤聲，請放下黨派包袱，站回市民身邊，不要讓黨意凌駕民意，更不要因政治立場而選擇漠視被害人家屬的眼淚。

凃怡婷說，政治人物任期有限，但留給社會影響極其深遠，請黃偉哲站出來為遇害市民發聲，捍衛這片土地最基本的正義與安全。

王家貞替凃怡婷將陳情信及「與絕望奮鬥」一書轉交黃偉哲，質詢是否支持死刑？黃偉哲表示，他從擔任立委到現在都反廢死，對死刑議題看法並沒有改變，從馬英九、蔡英文總統到現在，相關法律程序都必須被依循，如死刑判決定讞，已走完所有法律、救濟程序，包括非常上訴，他認為應馬上執行。

他說，法律制度對犯罪被害人支持與慰藉仍不足，相較加害者在法律程序可獲法律扶助律師協助辯護等資源，應給受害者及家屬更多補償及慰藉，死刑案件不能只看到加害者的法律權益，也應重視被害者及家屬長期承受的傷痛。

王家貞肯定黃偉哲的答覆，但表示應積極向賴清德總統表達反廢死立場，還給被害人與社會大眾公道。

黃偉哲 廢死 殉職

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