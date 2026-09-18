刺死女友抄經文 國民法官不信懺悔判無期

台中市廿五歲詹朱姓男子不滿就讀高中三年級的十八歲詹姓女友分手，以交還寵物鼠為由約見面持刀刺死詹女，於羈押中寫悔過書、抄經文自稱懺悔。台中地方法院國民法庭認定他預謀，下手毫無猶豫，昨依殺人罪判決無期徒刑；可上訴。

據調查，詹朱姓男子與詹姓女子曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，去年五月十日約詹女稱要還她寵物鼠，在台中市某社區大樓下，持水果刀刺詹女胸口、脖子多刀，再刺自己胸口數刀，兩人被送醫，詹女不治，詹朱被救回。

國民法庭審理時，精神鑑定人認為詹朱身心正常，似乎意識到有精神病可能免除罪責，在施測時刻意不配合，歷次證詞也出現不負責任、毫無悔意，合理化犯罪並歸咎於死者，雖疑有反社會人格傾向，但案發時辨識、控制行為能力並無障礙，不符合刑法第十九條減刑事由。

詹朱稱，他除了是男友還是詹女「半個父親」，每月會給四千元零用錢，分手引爆點是詹女想讀軍校，他堅決反對，當天問詹女「若我在妳面前死去，妳會怎樣」，詹女回「我會直接離開」，他才理智線斷掉行凶。

詹朱羈押時寫三張悔過書、抄八本經文呈給法院希望作為證據，自稱懺悔，檢察官發現他抄「關聖帝君大解冤經解冤咒」中一句話為「冤怨勿尋仇」，質疑是要死者別來尋仇？詹朱否認說只是照抄。

國民法庭審酌，因復合不成預謀殺害，縱使於親密關係有所付出，分手難過痛苦，不是可殺人理由，不值得憫恕，不予減刑。

合議庭指出，詹朱下手精準毫無猶豫，刺向心、肺，顯有預謀，在審理時避重就輕，造成被害人家屬無止盡哀痛、難以抹滅心理創傷，鑑定也指他屬高風險暴力再犯族群，應予嚴懲。