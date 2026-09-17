苗縣里長參選人涉嫌萬元行賄家戶 檢察官訊後聲押

苗栗縣頭份市某林姓里長參選人涉嫌各發放新台幣1萬元予里內家戶賄選，檢警今天搜索並傳喚多人到案，晚間訊後聲押林姓參選人，其配偶及涉嫌收賄選民分別以20萬、2萬元交保。

2026九合一選舉如火如荼，苗栗地檢署晚間發布新聞稿指出，查獲此次選舉轄內首宗現金賄選案，林姓里長參選人涉嫌各發1萬元予該里具有投票權之家戶，尋求投票支持，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件。

檢方獲報後，苗栗地檢署檢察長林映姿指派主任檢察官張時嘉、檢察官呂宜臻積極偵辦，今天指揮苗栗縣警察局刑警大隊、頭份分局及法務部調查局苗栗縣調查站執行搜索5人4處，傳喚、通知共計23人到案說明。

檢察官訊問後，認林姓參選人有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見；林姓參選人配偶亦因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，20萬元交保；涉嫌收受賄賂蕭姓選民2萬元交保，其餘收受賄賂選民及證人則請回。

苗栗地檢署指出，自3月起陸續召開多場選舉查察相關會議，與警調廉移憲等司法團隊廣為蒐集賄選情資，一旦發現不法情事必定從嚴從速偵辦，呼籲民眾若發現疑似賄選情事，勇於檢舉，共同維護乾淨選風。