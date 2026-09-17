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退警網紅參選桃園區議員因案遭通緝 桃檢執行科今等嘸人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

退警網紅「瀟湘公子」蕭湘瀚月初登記參選下屆桃園市議員，未料因妨害自由案未到案執行，本月10日遭桃園地檢署發布通緝，外傳午後將繳款銷案，檢警動員守候未果，最高法院下午駁回其妨害公務案上訴，判處1年2月徒刑定讞，確定須入監服刑。

蕭湘瀚本月1日以無黨籍完成登記，角逐2026年桃園市第1選區（桃園區）市議員。不料警方例行查核時，赫見他因恐嚇派出所所長遭判刑5個月定讞，未依限報到執行，已被桃園地檢署發布通緝。

通緝消息今天曝光後，引發警界關注，轄區桃園分局前往其住處查訪未果，地檢署執行科外也有員警守候等待歸案。桃園市選委會晚間對此說明，參選人資格目前正由相關單位依法審查中，後續將依據審查結果辦理。

據了解，蕭男今天原四處籌措資金，欲籌齊30萬元易科罰金結案，但因名聲欠佳屢屢碰壁，網路隨後傳出他將於午後自行赴檢方繳款。豈料等不到資金，最高法院今下午就其阻擋巡邏車嗆聲的妨害公務案駁回上訴，判處1年2月徒刑定讞，確定須入監服刑。警方現已全面掌握其行蹤，將依法追緝到案移送執行。

退警網紅「瀟湘公子」蕭湘瀚月初登記參選下屆桃園市議員，未料因妨害自由案未到案執行，本月10日遭桃園地檢署發布通緝，外傳午後將繳款銷案未果，最高又駁回其妨害自由案上訴，判刑1年2月確定將入監。圖／桃園市選委會提供
退警網紅「瀟湘公子」蕭湘瀚月初登記參選下屆桃園市議員，未料因妨害自由案未到案執行，本月10日遭桃園地檢署發布通緝，外傳午後將繳款銷案未果，最高又駁回其妨害自由案上訴，判刑1年2月確定將入監。圖／桃園市選委會提供

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