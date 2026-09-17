德國埃伯斯貝格地院院長訪士檢 交流AI應用與柔性司法

德國埃伯斯貝格地方法院（Amtsgericht Ebersberg）院長Anne Leiding今天蒞臨士林地檢署參訪，由士檢檢察長王以文率同同仁親自接待，雙方針對檢察實務、司法效能、AI工具於司法系統的應用，以及婦幼被害人保護等當前熱門議題深度對談，盼透過台德司法實務經驗共享，持續深化雙邊交流與合作。

Leiding院長此次獲德國司法學院推薦，以訪問法官身分來台進行為期兩周的司法交流，她現為刑事法官，過去曾長期擔任檢察官，並歷任地檢署新聞發言人及部門主管，兼具第一線刑事偵審、媒體溝通與司法行政等豐富歷練。

王以文致詞時提到，自己與Leiding院長的司法歷練極為相似，兩人皆曾深耕第一線刑事案件偵辦，並均有檢察機關新聞發言人及司法行政經歷，如今各自擔任法院與檢察機關首長，他強調，這不只是台德司法機關間的正式交流，更是兩位具備相近背景法律人的實務對話。

參訪過程中，士檢安排Leiding院長實地走訪拘留室、偵查庭、溫馨談話室、檢察官辦公室及偵查指揮中心，讓德方實地了解台灣檢察官的辦案環境、犯罪偵查流程與地檢署運作現況。

隨後座談會中，雙方就司法機關如何應對海量案件、AI技術於司法體系的輔助運用、檢察官考選制度，以及如何落實婦幼案件被害人保護、提升同仁工作士氣等議題進行廣泛討論。

王以文表示，司法機關在回應社會資訊需求的同時，必須兼顧偵查品質與當事人權益；面對有限資源，更需平衡辦案效率與同仁工作負荷。此外，台灣近年積極推動「以被害人為中心」的柔性司法，如現場展示的「溫馨談話室」即為代表性實踐。

Leiding院長說，實地走訪士檢，對台灣檢察官的工作範疇與運作模式有了更深入的認知，面對兩國司法實務上的共同課題，相互借鏡將有助於開拓不同制度下的思考角度。

今日陪同接待者，還包括最高檢察署檢察官林芝郁，以及士檢襄閱主任檢察官劉建志、主任檢察官朱華君、劉韋宏、檢察官朱哲群、林欣怡與檢察事務官陳俞蓉。

座談會後合影。圖／士林地檢署提供

座談會深入交流分享實務經驗。圖／士林地檢署提供

士林地檢署檢察長王以文（右）致贈明察秋毫紀念杯。圖／士林地檢署提供

偵查大樓前合影。圖／士林地檢署提供