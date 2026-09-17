不是遷戶籍就犯法！集集5000元Long Stay獎勵引關注 檢方劃清紅線

集集鎮推動Long Stay獎勵遷戶籍，符合條件者可獲5000元獎勵金，部分參選人擔心出現「幽靈人口」，南投地檢署今天召集檢警調、民政及戶政等單位建立清查機制，強調正常遷籍不等於犯罪，若查有虛偽遷籍介選，將依法偵辦。

南投地檢署「選前防制幽靈人口介選會議」由主任檢察官及調查局調查官，就相關法律構成要件、實務見解、過往不法態樣及偵辦經驗進行報告，並確立「勸導先行」原則。戶政機關將針對短期密集遷入、一址多人、一址多戶，以及同一代理人集中辦理等異常遷徙型態篩選資料，再交由警方實地訪查。

若確認民眾沒有實際居住事實，警方會先柔性方式釐清遷籍原因，並將勸導信寄至民眾實際居住處所，提醒如無實際居住事實，應盡快將戶籍遷回原居住地。經勸導後仍拒絕遷出，且有具體事證涉及選舉不法，才會彙整資料陳報地檢署，由專責檢察官依法偵辦。

南投地檢署檢察長周士榆表示，人口較少的偏鄉及基層選舉，當選門檻相對較低，若因人情請託或政治動員虛遷戶籍，取得投票權並投票，將影響選舉公平；若再結合金錢或其他不正利益，更可能涉及賄選。

不過，周士榆強調，單純遷移戶籍並不當然構成犯罪，獎勵遷籍政策與利用虛偽遷徙戶籍介入選舉，應分別判斷。民眾因就業、就學、家庭或正常生活因素遷籍，應與虛偽遷籍明確區分。

檢方指出，以虛遷戶籍方式取得投票權，幕後策畫者及虛遷戶籍者均可能涉及刑法第146條及公職人員選舉罷免法第98條之1相關刑責。若知悉幽靈人口、賄選、選舉賭盤、暴力或境外勢力介選等不法情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，檢方將保密身分並依法核發檢舉獎金。