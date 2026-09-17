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不能灌籃？職籃洋將抓框0.4秒 遭籃球集訓場地求償11萬

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

奈及利亞籍前鋒、SBL前彰化柏力力洋將伊波卡，被控於2021年間在晧宇國際籃球訓練場地灌籃，導致籃框強化玻璃碎裂，遭提告求償修繕、營業費用近12萬元。新店簡易庭審理，認為現場並無禁止灌籃標語，且伊波卡前後0.4秒的扣籃行為，用意為自我防護，並不屬於技術犯規也無過失，一審判他免賠；全案上訴至二審，北院近日駁回上訴。

現年26歲的奈及利亞前鋒伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka），自2020年來台加入世新大學籃球校隊，隨後在2022年投入PLG新人選秀，第一輪就被攻城獅（現隸屬於TPBL）選中，並接續效力於富邦勇士、新北國王、裕隆納智捷、彰化柏力力（現已解散）等隊。

晧宇國際指控，伊波卡曾於2021年4月17日在自家籃球訓練場地練球，卻在一次扣籃後抓住籃圈，導致籃框的強化玻璃碎裂。從監視器畫面可見，伊波卡於灌籃當下將全身重量放在籃板上，整個人更掛在籃框上，導致玻璃碎裂。

晧宇國際主張，伊波卡的行為，使公司必須花費6萬6150元修繕場地，還得承受2天無法營業的損失（每日2萬6884元），共5萬3768元，總計受有11萬9918元損害，因而提告請求賠償。

對此，伊波卡不爭執他灌籃造成籃框玻璃破碎，但辯稱該次灌籃為合理動作，且從他抓框到放手的時間非常短，依照賽場裁判經驗，這樣的灌籃行為絕對不構成違規，除非有引體向上的動作，且現場也沒有張貼禁止灌籃告示，請求免賠。

新店簡易庭勘驗現場畫面，只見伊波卡在接到隊友的傳球後，隨即雙手持球飛身向右朝籃圈灌入，前後僅0.4秒後隨即放手，但籃球架的玻璃確實已產生白色碎裂痕。

新店簡易庭參考國際籃球規則，所謂灌籃指的是以單手或雙手強力向下，將球扣入敵籃內，但若選手緊握籃圈，使全身重量懸掛於籃圈上，便屬於技術犯規。不過，選手掛籃若是為了避免自己或他人受傷，則不算犯規。

新店簡易庭審酌，伊波卡非垂直跳躍，而是從左至右飛身靠近籃圈，短暫地手抓籃圈有助於穩定身體平衡，否則他很有可能撞到籃球架或落地受傷，難以認定該次灌籃屬於技術犯規。

新店簡易庭也認為，設備器材本就可能隨著長期使用脆化，不能一概將器材耗損歸咎於運動員本身，加上現場並無禁止灌籃的標示，判他免賠。全案上訴至二審，北院仍認為晧宇國際求償無理，駁回上訴。

圖為伊波卡過去效力攻城獅時以雙手爆扣。圖／中華籃協提供
圖為伊波卡過去效力攻城獅時以雙手爆扣。圖／中華籃協提供

籃球 SBL 攻城獅

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