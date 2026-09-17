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鉛球冠軍狠刺死18歲女友判無期 法院斥：分手痛苦不是可以殺人理由

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她，詹朱羈押中寫3張悔過書、抄「解冤咒」等8本經文自稱懺悔，台中地院國民法庭以他預謀、下手精準毫無猶豫，今依殺人罪判他無期徒刑，可上訴。

國民法庭審酌，詹朱辨識行為能力正常、不符自首，因復合不成就預謀殺害詹女後再輕生，縱使親密關係有所付出後，失意分手難過痛苦，也不是可殺人的理由，認為他不值得憫恕，均不予減刑。

國民法庭指出，詹朱下手精準、毫無猶豫，刺向詹女心、肺釀斃命，顯有預謀，且審理時避重就輕，造成被害家屬無止盡哀痛、難以抹滅心理創傷，鑑定也指出他屬高風險暴力再犯族群，應予嚴懲，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

全案緣於，詹朱男、詹女曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，2025年5月10日詹朱約詹女到台中歸還她寵物鼠，卻在南屯區社區樓下行凶，當眾朝詹女胸口、脖子猛刺多刀斃命，詹朱再往自己胸口刺幾刀也被送醫。

國民法庭審理時，精神鑑定人認為詹朱身心正常，似乎意識到有精神病可能免除罪責，施測時還刻意不配合，歷次證詞也出現不負責任、毫無悔意，且合理化自己犯罪並歸咎於死者，其雖疑有反社會人格傾向，但案發時辨識、控制行為能力並無障礙，不符合刑法第19條減刑事由。

詹朱供稱，他除了是男友還是詹女「半個父親」，每月給會她4000元零用錢，兩人分手引爆點是詹女想去讀軍校，自己堅決反對，當天問詹女「若我在妳面前死去，妳會怎樣」，詹女回「我會直接離開。」他當時才理智線斷掉行凶。

詹朱羈押時寫3張悔過書、抄8本經文呈給法院希望作為證據，稱有懺悔之意，公訴檢察官卻發現，他抄「關聖帝君大解冤經解冤咒」中一句話為「冤怨勿尋仇」，質疑他是要死者別來尋仇意思嗎？詹朱否認稱自己只是照抄經文。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

分手 殺人 女友

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