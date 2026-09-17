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男子遞狀揚言殺法官 二審判刑5月定讞

中央社／ 台北17日電

羅姓男子去年向台灣高等法院遞狀，點名承辦法官並揚言「殺檢察官、法官」等人。高院認定構成恐嚇危害安全罪，今天駁回上訴，維持判刑5月，全案定讞。

判決指出，羅男於民國114年4月8日向高院遞交書狀，列明承辦法官，並在書狀中表示要殺害檢察官、法官、警察、社工、教育局人員及其家人，另提及「48發子彈」、「一把90手槍，可以殺很多人」等內容，並寫下針對高等法院的恐嚇字句。

高院指出，羅男以加害生命、身體等內容恐嚇法官，致生危害於安全。台北地方法院一審依恐嚇危害安全罪判處羅男有期徒刑5月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。羅男不服，提起上訴。

二審審理期間，羅男否認犯罪，辯稱並未指名道姓，也沒有持有槍彈，相關文字只是「詛咒」，並非真正要對法官造成危害。

高院合議庭審理認為，依卷內證據，羅男書狀已指明法官姓名，特定惡害通知的對象；書狀所提內容也是人力直接或間接可以支配、掌握的行為，客觀上足以使一般人產生生命、身體可能遭受危害的恐懼心理。

高院指出，羅男相關辯解均不可採，一審認事用法及量刑並無違誤或不當，因此駁回上訴，維持有期徒刑5月、得易科罰金的判決，全案不得上訴而定讞。

法官 子彈 恐嚇

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