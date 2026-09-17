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北市士科清潔工「以為被挑釁」持鐵管打死人 國民法庭判10年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

臨時清潔員潘冠安因工作分配問題，去年在北市北投士林科技園區某新建工地與張姓同事爆口角，潘失控持鍍鋅鐵管及揮拳痛毆，張送醫後因腦損傷、血胸等傷勢不治。士林地檢署依傷害致死罪起訴潘，案經國民法官法庭審理，士林地院今宣判，依傷害致人於死罪判處有期徒刑10年。可上訴。判決理由待補。

庭審時潘認罪，但否認毆打張上半身，辯稱只是情緒失控「沒有要他死」，稱當天工地主任要求將垃圾集中分類，他們協調先集中裝袋，接近下班再用推車推走，孰料因工作速度不同，張說「你先休息，我來清」，他催促要求「快一點」，卻被對方手肘頂胸口，隨後跑去推推車。

潘說，他不解張說自己要清垃圾，也說好裝袋再推出去，那為啥現在去推推車？想到張對潘「頂胸」開玩笑，一氣之下抄起一旁地上的鍍鋅圓管，毆打張的腿部6、7下，待他跪倒在地，再朝頭部揮拳2次。期間看到張趴在地上搖動一旁的三角錐，以為被挑釁，趁他站起時再持鐵管毆打張的臀部2次。

當時有另名白姓女工下樓查看，白姓女工庭審證稱，當時看到潘男「像打棒球一樣」雙手持鐵管揮打張男，她出聲喝止，竟被撂話「沒你的事，再看連你也有事」才嚇得離開。

法院證據調查查出，案發後潘一度謊報第一現場，向警方稱雙方是在路邊衝突、持斷柄鐵號鏟傷人，甚至向工地主管稱張男是跌倒受傷。

死者家屬訴訟代理人質疑，潘在等待救護車時，比起關心死者傷勢，反而更在意「自己會被關多久」，還致電父親幫忙繳納管理費。

案經士林地院國民法官法庭本周密集審理，今宣判，依傷害致死罪判10年有期徒刑。

全案源於，32歲潘冠安與張姓死者（48歲）同為一間企業社派遣至北市承德路六段「士科潤山」新建工地的臨時清潔工。2025年5月11日下午3時許，2人在工地地下1樓爆發口角，潘憤而持鍍鋅鐵管毆打張雙腿，見張無力起身，再徒手毆打張頭部，持圓管毆打張胸臂、四肢、臀部。

張受傷後疼痛難忍，要求潘協助叫救護車，潘僅撥打電話給企業社姚姓負責人，稱工地內有人受傷，姚獲悉後致電工地陳姓副所長前往查看，並與潘一同將張抱到工地1樓，通知救護車到場處理；張送醫急救後，因腦損傷、血胸、肺栓塞及皮下軟組織出血等傷勢，當天晚上6時20分不治。

檢方認為，潘雖主觀上無殺害張的故意，但客觀上可預見持鍍鋅鐵管持續毆打張，可能造成死亡結果，認定潘涉嫌刑法傷害致死罪起訴，並適用國民法官法。

士林地院外觀。聯合報系資料照
士林地院外觀。聯合報系資料照

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