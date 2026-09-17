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撿手機分心連環撞釀1死2傷 大貨車司機二審仍判1年4月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國道一號嘉義水上路段去年3月13日發生一起4車連環追撞的重大車禍，釀成1死2傷悲劇，當時顏姓大貨車司機低頭撿手機，未注意前方車流回堵而肇事，一審認他犯過失致死罪判刑1年4月，不服上訴二審，他雖有調解意願，但與家屬就調解金額未能達成共識或取得諒解，且又是唯一肇事原因而駁回。

顏及律師上訴，他為撿拾掉落在駕駛座下方手機，而短暫疏忽注意前方車況，肇致本件交通事故發生，而不幸造成被害人死亡及身體健康受有損害，主觀上並無任何加害意圖，也非故意犯罪，屬於過失犯，與蓄意肇事、長期違規駕車或酒後駕車等主觀惡性較重情形，有本質上差異。同時，顏於事故發生後停留現場，當場承認為肇事人，依自首規定減輕其刑。

顏認為，願在能力範圍內賠償，然經多次的調解，雙方對於總賠償金額認知有落差、歧見過大，且其資力有限，無力負擔告訴人請求龐大賠償金額，而未能與被害人家屬及告訴人達成調解。

他表示，每月薪資約3萬4000元，除支付房租及水電外，尚須扶養母親及大姐，為家中經濟支柱，倘須入監服刑，除可能造成母親及大姐無人扶養外，更可能成為他日後不利更生因素，建請法官量處有期徒刑6月且得易科罰金，以利自新。

台南高分院考量，車禍造成游男受傷及徐姓妻子因而死亡，然顏未能與游及家屬達成和解，也未賠償其損失，或取得其原諒。為令顏知所警惕，並防免其駕駛動力交通工具再次忽視道路交通安全規則，在未能與游及家屬就損害賠償金額及方式達成共識之情況下，不宜給予緩刑宣告。

台南地院表示，原審判決經核並無量刑輕重失衡、裁量濫用情形，而顏上訴請求從輕量刑理由，已為原判決審酌時作為量刑參考因子，仍不足以動搖原判決量刑基礎而駁回。

據判決，2025年3月13日下午1時26分許，顏駕駛大貨車行經國道一號南向271.2公里處，前方車道因壅塞造成回堵。顏竟因撿拾掉落於駕駛座下方手機，疏未注意前方車況而貿然前行，當時行駛在顏前方的游，從車內後視鏡發現後方大貨車毫無減速跡象，嚇得趕緊左切換至中線車道閃避，但仍逃避不及，遭顏自後方追撞。

游車向前撞擊另輛小貨車車尾，接著整輛車被大貨車一路推撞至中央分隔島翻覆，車頭、車尾嚴重變形潰縮，造成乘坐在副駕駛座的徐妻重創，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。游也受傷送醫。

台南地院表示，原判決經核並無量刑輕重失衡、裁量濫用情形，而顏上訴請求從輕量刑理由，已為原判決審酌時作為量刑參考因子，仍不足以動搖原判決量刑基礎而駁回。聯合報系資料照
台南地院表示，原判決經核並無量刑輕重失衡、裁量濫用情形，而顏上訴請求從輕量刑理由，已為原判決審酌時作為量刑參考因子，仍不足以動搖原判決量刑基礎而駁回。聯合報系資料照

手機 嘉義 過失致死

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