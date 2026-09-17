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集集鎮獎勵遷戶籍遭指介選疑慮 投檢：若不法將偵辦

中央社／ 南投縣17日電

集集鎮有參選人反映，5000元獎勵遷戶籍措施可能衍生「幽靈人口」介入選舉。南投地檢署今天表示，將清查異常遷籍及由警方訪查有無居住事實，若有具體不法事證，將依法偵辦。

集集鎮公所去年宣布「移居集集（籍）送好禮」專案，去年9月1日至民國115年5月31日遷戶籍到集集鎮，每人發新台幣5000元設籍禮金；集集鎮人口去年9月共9684人，今年5月提升至1萬400人，8月降至1萬334人。

南投地方檢察署今天召開防杜幽靈人口查察會議表示，針對近期集集鎮部分參選人反映，獎勵遷戶籍措施可能衍生「幽靈人口」介入選舉疑慮，邀南投縣警察局、調查局南投縣調查站、南投縣政府民政處、集集鎮戶政事務所等，對選前幽靈人口介選預防、清查、訪查及後續偵辦程序，共同凝聚執法共識及協商分工策略。

南投地檢署表示，會議除律定戶政機關清查異常遷籍資料及警察機關實地訪查具體期程，並確立「勸導先行」原則，由戶政機關篩選短期密集遷入、一址多人、一址多戶、同一代理人集中辦理等異常遷徙型態。

檢方表示，警察機關取得異常遷徙名冊後，對於實地訪查確認無實際居住事實者，應先以柔性方式釐清遷籍原因，並將勸導信寄至民眾實際居住處所，提醒若無實際居住事實，應儘速將戶籍遷回原居住地，若勸導後仍拒絕遷出，且有具體事證顯示涉及選舉不法，將彙整事證陳報南投地檢署，由專責檢察官依法偵辦。

南投地檢署檢察長周士榆透過新聞稿說，人情請託或政治動員而虛遷戶籍取得投票權並投票，將嚴重影響選舉公平，對人口少、當選門檻較低的偏鄉或基層選舉更明顯，若再結合金錢或其他不正利益，更可能涉賄選，但單純遷移戶籍並不當然構成犯罪，獎勵遷戶籍政策與是否有人利用虛偽遷徙戶籍介入選舉，應分別判斷。

周士榆表示，民眾因就業、就學、家庭或其他正常生活因素遷籍，與涉嫌以虛偽遷籍取得投票權，應明確區分；若虛遷戶籍方式取得投票權，幕後策畫者或虛遷戶籍者，都可能涉及刑法第146條、公職人員選舉罷免法第98-1條相關刑責，將依法嚴查。

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