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退警「蕭湘公子」選議員！他恐嚇遭通緝 逼停警車判1年2月確定要入獄
網紅「蕭湘公子」退休警察蕭湘瀚以無黨籍身分登記參選桃園市議員，他3年前質疑警車未禮讓直行車，直接駕車攔阻巡邏警車，嗆聲「我剛剛應該把你撞下去才對」，最高法院依駕駛動力交通工具妨害公務罪將他判刑1年2月定讞，確定要入監服刑。
蕭湘瀚2023年10月30日開車行經桃園市桃園區春日路、鎮一街路口，發現有桃園市警局的警車正在執行巡邏勤務，而由鎮一街駛出左轉春日路，蕭認為警車未禮讓自己先行而心生不滿，搖下車窗大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，再開車迴轉追趕警車。
蕭湘瀚過程中跨越雙黃線、逆向行駛，再將車頭斜插朝向警車，迫使警車停下，導致2名員警無法繼續巡邏，蕭待員警下車後質問為何未禮讓直行車先行，還說「我剛剛應該把你撞下去才對」。
法院認為蕭湘瀚從事警職多年且退休，應知悉警政工作的危險及辛苦，卻恣意駕車違規逆向並排停車的方式，迫使警車停車，妨害警察執行公務，二審判刑1年2月，蕭提上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而確定。
另外，蕭湘瀚2024年2月27日下午，不滿桃園武陵派出所員警處理自身報案過程，出言恐嚇所長「你注意交通安全齁，龜山巡邏車我都直接撞齁」、「你下班要注意交通安全齁！注意交通安全，這邊車禍很多，小心、小心，你要注意交通安全」等語。
檢方一併依2個恐嚇危害安全罪嫌起訴蕭湘瀚，一、二審各處5月得易科罰金之刑，因恐嚇罪不得上訴第三審，而先行於今年3月二審定讞，蕭未依桃園地檢署指定時間報到，檢方昨已發布通緝。
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