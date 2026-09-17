快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

聽新聞
0:00 / 0:00

長期遭家暴女與夫爭執刺死對方判7年確定 嘉檢發監

中央社／ 嘉義市17日電

長期遭丈夫家暴的黃祺菡被控去年8月與丈夫爭執時持刀刺死對方，7月經嘉院國審判處7年徒刑，因黃女及公訴檢察官均無上訴確定，嘉檢今天指揮警方拘提到案並發監執行。

嘉義地檢署表示，受刑人黃祺菡因殺人罪經嘉義地院國民法官法庭判處有期徒刑7年確定。檢方發出拘提票並指揮警方於今天拘提到案，訊問確認身分後，解送嘉義鹿草分監發監執行，貫徹司法公權力。

與丈夫莊姓男子同住在嘉義縣水上鄉的黃女，去年8月間與丈夫發生爭執，持刀猛力刺擊丈夫數刀後，經同住家人報警處理，莊男經送醫急救仍傷重不治。

全案於今年7月間由嘉義地方法院國民法官參審，國民法官法庭參考黃女審理時反應與病歷等，認為台中榮民總醫院灣橋分院醫師鑑定結論「被告行為時之辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低」可採，適用中華民國刑法規定減輕其刑。

國民法官法庭評議時，綜合衝突發生犯罪事實細節，及適用刑法規定減刑後，認為黃女責任刑上限為有期徒刑9年，再考量黃女於案發前長期遭丈夫家庭暴力、為失明婆婆與3名發展遲緩未成年子女主要照顧者、經濟狀況不佳生活狀況等量刑因子，認為黃女責任刑應下修到有期徒刑7年。

嘉檢表示，全案宣判後，公訴檢察官認為刑度合法且適當，沒有提起上訴，因被告黃女也無提上訴，全案確定，於今天發監執行。

家暴 嘉義 丈夫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義弒父人倫悲劇 涉案兒清理現場涉滅證羈押獲准

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

男嫌洗衣機太吵刺死鄰居法院判8年 房地賠家屬後還得再賠116萬

涉毒殺前女友、妻子判2無期 張書源二審全盤否認

相關新聞

毒殺女友、妻子判無期...狠夫真面目曝光 否認謀財害命「我幹嘛殺她」

男子張書源盜領王姓女友存款275萬元，再將一級毒品海洛因摻進食物毒殺王女未遂，又說服陳姓妻子投保200萬元保險金，趁妻子開刀住院，注射麻醉藥「待布卡因」毒死詐保，一審國民法官庭依殺人、以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪判張2個無期徒刑，褫奪公權終身。張上訴，台灣高等法院今開庭，張否認犯罪「我幹嘛要殺她」，並稱自己根本不知道毒品長什麼樣子。

撿手機分心連環撞釀1死2傷 大貨車司機二審仍判1年4月

國道一號嘉義水上路段去年3月13日發生一起4車連環追撞的重大車禍，釀成1死2傷悲劇，當時顏姓大貨車司機低頭撿手機，未注意前方車流回堵而肇事，一審認他犯過失致死罪判刑1年4月，不服上訴二審，他雖有調解意願，但與家屬就調解金額未能達成共識或取得諒解，且又是唯一肇事原因而駁回。

退警「蕭湘公子」選議員！他恐嚇遭通緝 逼停警車判1年2月確定要入獄

網紅「蕭湘公子」退休警察蕭湘瀚以無黨籍身分登記參選桃園市議員，他3年前質疑警車未禮讓直行車，直接駕車攔阻巡邏警車，嗆聲「我剛剛應該把你撞下去才對」，最高法院依駕駛動力交通工具妨害公務罪將他判刑1年2月定讞，確定要入監服刑。

新北市中和區現任里長涉百元現金賄選 檢聲押法院30萬交保

新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌在選區利用舉辦老人共餐活動，先發放號碼牌確認持有號碼牌者均為該里里民，再於共餐活動中，假借未訂得便當為名，對持有號碼牌者發放100元現金，未到場者亦可由人代領藉此賄選。檢警調昨對謝男及其競選團隊發動搜索，共約談16人，複訊後向法院聲押禁見，法院裁定謝男以30萬元交保。

監獄不夠收就讓犯人少關？ 馬文君質疑讓受害人如何接受

監獄收容人數爆滿，法務部長鄭銘謙提出輕罪案件盡量不要入監，並讓易科罰金採分期繳納，無力繳納者還可改服社會勞動。立委馬文君質疑，政府面對監所容量不足，卻先想辦法讓人不要進去，甚至提早出獄，反問「政府治理出了問題，為什麼要由受害人承擔後果？」

開車撞北檢門口抗議司法不公 毀損公物罪起訴從重量刑

男子邵立達疑不滿交通過失傷害等案件被判有罪，今年9月2日涉嫌開計程車衝撞台北地檢署大門抗議「司法不公」，幸好無人受傷。台北地檢署今偵結，從重依毀損公物罪嫌起訴，且為避免衍生後續模仿效應，建請法院從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。