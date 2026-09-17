長期遭家暴女與夫爭執刺死對方判7年確定 嘉檢發監

長期遭丈夫家暴的黃祺菡被控去年8月與丈夫爭執時持刀刺死對方，7月經嘉院國審判處7年徒刑，因黃女及公訴檢察官均無上訴確定，嘉檢今天指揮警方拘提到案並發監執行。

嘉義地檢署表示，受刑人黃祺菡因殺人罪經嘉義地院國民法官法庭判處有期徒刑7年確定。檢方發出拘提票並指揮警方於今天拘提到案，訊問確認身分後，解送嘉義鹿草分監發監執行，貫徹司法公權力。

與丈夫莊姓男子同住在嘉義縣水上鄉的黃女，去年8月間與丈夫發生爭執，持刀猛力刺擊丈夫數刀後，經同住家人報警處理，莊男經送醫急救仍傷重不治。

全案於今年7月間由嘉義地方法院國民法官參審，國民法官法庭參考黃女審理時反應與病歷等，認為台中榮民總醫院灣橋分院醫師鑑定結論「被告行為時之辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低」可採，適用中華民國刑法規定減輕其刑。

國民法官法庭評議時，綜合衝突發生犯罪事實細節，及適用刑法規定減刑後，認為黃女責任刑上限為有期徒刑9年，再考量黃女於案發前長期遭丈夫家庭暴力、為失明婆婆與3名發展遲緩未成年子女主要照顧者、經濟狀況不佳生活狀況等量刑因子，認為黃女責任刑應下修到有期徒刑7年。

嘉檢表示，全案宣判後，公訴檢察官認為刑度合法且適當，沒有提起上訴，因被告黃女也無提上訴，全案確定，於今天發監執行。