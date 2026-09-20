涉隱匿7億財產！資源回收站長欠稅逾2000萬 桃園分署聲請管收獲准

桃園分署認定胡男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，訊問後依法暫予留置，並向桃園地方法院聲請管收，裁定獲准。圖／桃園分署提供

桃園市桃園區一名64歲胡姓男子因曾擔任某資源回收物運銷合作社其中一站之站長，卻於95至96年間，漏報該二年間來自該合作社之鉅額營利所得及其他所得，共計3700餘萬元，遭財政部北區國稅局中和稽徵於103年核課補徵所得稅、及104年裁處所得稅罰鍰共計2371萬餘元。因胡男多年來只清償4萬餘元，法務部行政執行署桃園分署於昨(16)日通知胡男到場，經行政執行官訊問後，認定有符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，訊問後依法暫予留置，並向桃園地方法院聲請管收，裁定獲准。

桃園分署表示，胡男於95年至96年間曾任某資源回收物運銷合作社其中一站之站長，明知該合作社應按實際交易之社員資料申報一時貿易所得，不得利用人頭攤提所得，竟於擔任站長期間，與數名同夥共同利用該合作社電腦會計系統，將發票明細金額隨機拆解成發票回收金額5萬元以下，在一時貿易申報表上虛偽記載賣方資料，並向稅捐機關申報所得稅，以此方式利用人頭社員攤提一時貿易所得，胡男並實質支配該合作社之所得。後遭移送機關發現上情，而於103年核課補徵所得稅、及104年裁處所得稅罰鍰共計2371萬餘元，因胡男逾期均未繳納，於106年起陸續移送桃園分署執行。經行政執行官深入追查發現，

胡男自96年後至105年間，多次出賣自己名下桃園區及蘆竹區之多筆不動產，且賣價流向不明；又調查其名下各銀行帳戶，發現其有來路不明之所得匯入後，部分以現金提領後流向不明，部分多次匯款給名義上為其妻擔任負責人，實則由胡男自己擔任實質負責人之某公司之後，再用現金提領，隱匿處分財產總金額約7億元。

桃園分署進一步提到，胡男在桃園分署訊問時，向執行人員堅稱，來路不明之所得匯入都是資源回收物運銷合作社買賣運銷款，是要發給社員的款項，雖然合作社有自己的帳戶，但是如果正常匯入合作社帳戶，各站長再去合作社戶頭領錢「這樣看起來很奇怪」，因此不得已只好先匯到他個人帳戶再領出；又表示其只是在妻子開的某工司打雜，從公司領這麼多現金都是奉妻子的指示領的，絕對不是占為己有。

因胡男完全無法提出有任何一位社員曾如他所說受領款項，又屢次拒不誠實交代現金流向，行政執行官據此認定胡男多次出賣名下數筆不動產，又顯然自行用提領現金方式，或先利用某公司帳戶存入金錢後再現金領出作為隱匿處分財產之手段，故於昨日以「顯有履行義務之可能，故不履行」，及「有隱匿或處分應供強制執行財產」等情事，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認符合予以管收之要件，且有管收之必要，當庭裁定准予管收。

桃園分署呼籲，如義務人有履行能力而故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，絕不寬貸，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提、管收，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：涉隱匿7億財產！資收站長欠稅逾2000萬 桃園分署聲請管收獲准