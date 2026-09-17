毒殺女友、妻子判無期...狠夫真面目曝光 否認謀財害命「我幹嘛殺她」

男子張書源盜領王姓女友存款275萬元，再將一級毒品海洛因摻進食物毒殺王女未遂，又說服陳姓妻子投保200萬元保險金，趁妻子開刀住院，注射麻醉藥「待布卡因」毒死詐保，一審國民法官庭依殺人、以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪判張2個無期徒刑，褫奪公權終身。張上訴，台灣高等法院今開庭，張否認犯罪「我幹嘛要殺她」，並稱自己根本不知道毒品長什麼樣子。

張書源（61歲）原從事環保清潔司機，疑因積欠大筆賭債，2016年與王女交往同居，多次盜領王女存款共275萬元。張2017年2月18日在新北市住處騙王女施用海洛因，王女失去意識被送醫獲救，同月21日張在病房故技重施，王女經急救再度撿回一命。

張書源2020年8月改與陳女交往，說服陳女投保各100萬元保額的防癌險及傷害險，並登記他是受益人，隔年3月18日兩人登記結婚。陳女2021年3月29日因痔瘡開刀於亞東醫院住院，隔日卻抽搐、眼神渙散並失去意識，被診斷為缺氧性腦病變，急救至4月23日宣告不治，事後解剖驗出體內有麻醉藥「待布卡因」，若中毒會導致癲癇發作及心律不整，但陳女醫囑從未開立待布卡因。

檢警透過醫院監視器發現，案發時陳女病房內僅有張書源一人，又查出陳女術前投保，再迅速與張登記結婚，懷疑張為詐保殺妻，張對案發過程說法也未通過警方測謊。新北地方法院國民法官庭依殺人、以欺瞞方法使人施用第一級毒品等罪，判張2個無期徒刑，褫奪公權終身。

張書源不服判決提上訴，高院今首度開庭，張向法官表示「我到現在都不知道發生什麼事」，他不知道一審判決在寫什麼，這些事情並非實際發生的事。

張書源否認盜領存款，供稱他借錢都有跟王女說，王女再拿提款卡給他；張也否認讓王女施用海洛因，「我根本連毒品長什麼樣子都不知道」，當天他叫王女沒有反應，就打電話叫救護車。

法官問及陳女會投保並將他設為受益人的原因，張書源指出，他只有介紹保險員給陳女，陳女自己接觸、與保險員說要他當受益人，「我知道，但沒有參與意見」，兩人登記結婚也與保險沒有任何關係。

張書源說，他這個年紀身上沒有一點存款，一定會有經濟壓力，但他沒有賭債，並回答法官先前在當「台北市防疫司機」。至於陳女接受痔瘡手術，是陳女自己掛號、醫師說不開刀不行並建議自費雷射手術，才會安排住院開刀。

法官詢問是否沒有殺害陳女的犯意，張書源回答「我幹嘛要殺她」，陳女施用過量藥物，「這藥物是什麼我也不知道，我不知道什麼是待布卡因」，鑑定報告認為王女施用海洛因，他也覺得很奇怪，因王女不可能會吃毒品，他也沒有施用毒品。

張書源委任律師指出，一審判決未說明不採納對張有利證據的理由，也沒有回應辯護人的答辯，且判決認定事實違反經驗、論理法則；另認為一審法醫到庭作證，才知悉有2份鑑定報告，且法醫所也為此開會討論、二次解剖遺體，認為有補充鑑定的必要性。

張書源羈押期限將於10月5日屆滿，他對繼續延長羈押沒有意見，但他心臟有裝5根支架，都要固定吃藥，「但我押到現在2年，快要沒錢拿藥」。律師也表示，張的家人僅剩胞姊，但多次聯繫對方不願意接電話，張也忘記姊姊的地址，希望法院可以調閱姊姊的戶籍資料，讓張可以寄信給姊姊。

不過，檢方提醒姊姊可能不願接觸張書源，法院能否提供個資關乎人身保護問題，再請法院審酌。法官也說，會在詢問姊姊的意願再做決定，並定10月29日續行準備程序。

男子張書源毒殺王姓女友、陳姓妻子。記者林孟潔／攝影