新北市中和區現任里長涉百元現金賄選 檢聲押法院30萬交保

新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌在選區利用舉辦老人共餐活動，先發放號碼牌確認持有號碼牌者均為該里里民，再於共餐活動中，假借未訂得便當為名，對持有號碼牌者發放100元現金，未到場者亦可由人代領藉此賄選。檢警調昨對謝男及其競選團隊發動搜索，共約談16人，複訊後向法院聲押禁見，法院裁定謝男以30萬元交保。

此次查察賄選行動，是由新北檢檢察官劉家瑜，指揮調查局新北市調查處、新北市刑警大隊及中和分局，與移民署新北市專勤隊，共組專案小組偵辦。檢察官複訊後，認為謝男涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲押禁見。

法院最後裁定謝男以30萬元交保，命其6個月不得與案情相關人士聯絡，並限制出境、出海6個月；其餘競選團隊3人則由檢察官分別諭知以3 萬、5萬元及10萬元交保，其餘證人均請回。