快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市中和區現任里長涉百元現金賄選 檢聲押法院30萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌在選區利用舉辦老人共餐活動，先發放號碼牌確認持有號碼牌者均為該里里民，再於共餐活動中，假借未訂得便當為名，對持有號碼牌者發放100元現金，未到場者亦可由人代領藉此賄選。檢警調昨對謝男及其競選團隊發動搜索，共約談16人，複訊後向法院聲押禁見，法院裁定謝男以30萬元交保。

此次查察賄選行動，是由新北檢檢察官劉家瑜，指揮調查局新北市調查處、新北市刑警大隊及中和分局，與移民署新北市專勤隊，共組專案小組偵辦。檢察官複訊後，認為謝男涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲押禁見。

法院最後裁定謝男以30萬元交保，命其6個月不得與案情相關人士聯絡，並限制出境、出海6個月；其餘競選團隊3人則由檢察官分別諭知以3 萬、5萬元及10萬元交保，其餘證人均請回。

新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌利用老人共餐活動發放百元現金賄選，獲法院以30萬元交保。圖／翻攝FB
新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌利用老人共餐活動發放百元現金賄選，獲法院以30萬元交保。圖／翻攝FB

2026九合一選舉 新北市選舉 中和 賄選 里長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

辦免費按摩活動涉賄選　新北三重里長10萬元交保

溪湖餐敘涉賄選！彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮...彰檢聲押

彰化縣議長在縣議會為表姑舉辦餐會遭聲押 影響溪湖鎮長選情

送長者生日蛋糕夾帶競選文宣涉賄 五結鄉長參選人羅淑惠10萬元交保

相關新聞

毒殺女友、妻子判無期...狠夫真面目曝光 否認謀財害命「我幹嘛殺她」

男子張書源盜領王姓女友存款275萬元，再將一級毒品海洛因摻進食物毒殺王女未遂，又說服陳姓妻子投保200萬元保險金，趁妻子開刀住院，注射麻醉藥「待布卡因」毒死詐保，一審國民法官庭依殺人、以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪判張2個無期徒刑，褫奪公權終身。張上訴，台灣高等法院今開庭，張否認犯罪「我幹嘛要殺她」，並稱自己根本不知道毒品長什麼樣子。

新北市中和區現任里長涉百元現金賄選 檢聲押法院30萬交保

新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌在選區利用舉辦老人共餐活動，先發放號碼牌確認持有號碼牌者均為該里里民，再於共餐活動中，假借未訂得便當為名，對持有號碼牌者發放100元現金，未到場者亦可由人代領藉此賄選。檢警調昨對謝男及其競選團隊發動搜索，共約談16人，複訊後向法院聲押禁見，法院裁定謝男以30萬元交保。

監獄不夠收就讓犯人少關？ 馬文君質疑讓受害人如何接受

監獄收容人數爆滿，法務部長鄭銘謙提出輕罪案件盡量不要入監，並讓易科罰金採分期繳納，無力繳納者還可改服社會勞動。立委馬文君質疑，政府面對監所容量不足，卻先想辦法讓人不要進去，甚至提早出獄，反問「政府治理出了問題，為什麼要由受害人承擔後果？」

開車撞北檢門口抗議司法不公 毀損公物罪起訴從重量刑

男子邵立達疑不滿交通過失傷害等案件被判有罪，今年9月2日涉嫌開計程車衝撞台北地檢署大門抗議「司法不公」，幸好無人受傷。台北地檢署今偵結，從重依毀損公物罪嫌起訴，且為避免衍生後續模仿效應，建請法院從重量刑。

運將不滿判決衝撞司法機關　北檢起訴籲從重量刑

邵姓男子不滿過往司法案件判決，3日清晨駕車衝撞台北地檢署、台北地院大門。北檢今天依毀損公務員掌管物品、恐嚇公眾等罪起訴，...

崙背鄉長李泓儀住「鄉長宿舍」6年被起訴 這宿舍已讓2名鄉長吃官司

雲林縣崙背鄉長李泓儀和妻子2019年至今年初鄉長任內入住「鄉長宿舍」，由於該宿舍已於2007年改為「服務中心」，李鄉長居住使用水、電、網路等相開費用計約57萬7260元均由公所核銷，案經雲林地檢署偵查終結今天以背信罪起訴兩人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。