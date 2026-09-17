涉毒殺前女友、妻子判2無期 張書源二審全盤否認

男子張書源涉接連毒殺前女友未遂，又對妻子施用藥物致死，一審遭判2個無期徒刑。二審今天開庭，張男全面否認犯行，稱不知道判決書在寫什麼，「我幹嘛要殺她」。

二審台灣高等法院今天首次開庭審理此案。法官詢問張書源對一審判決的意見，張男表示，他不知道發生什麼事情，也不知道判決書在寫什麼。法官確認他是否否認全部犯罪事實並提起上訴，張男回答「是」。

針對王姓前女友部分，張書源表示，他沒有盜領王女的錢，相關款項是向王女借的，對方同意後將提款卡交給他領錢。

張書源並否認對王女下毒，表示當天發現王女在家中沒有反應，是他叫救護車送醫，根本不知道王女發生什麼事；他自己沒有使用毒品，王女也沒有使用毒品，因此不認為王女會是海洛因中毒。

至於妻子陳女死亡部分，張書源表示，陳女在兩人結婚前，他確實曾介紹保險員給陳女，但後續由陳女自行與保險員接洽，他沒有參與購買保險的相關意見，雖然部分保單確實由他擔任受益人，但否認因此殺害妻子。

張書源坦承民國109年間有經濟壓力，身上沒有存款，當時擔任台北市防疫司機，但否認嗜賭。他並稱，妻子後來選擇到新北市一家醫院接受痔瘡手術，並非他的意思；妻子住院期間他有陪病，至於妻子遭施用何種藥物、藥物成分為何，他都不知道，並在庭上反問「我幹嘛要殺她」。

檢警查出，張書源涉嫌於106年2月18日在新北市三重住處，將第一級毒品海洛因輸入王女體內，王女不知情施用後失去意識送醫；同月21日又趁王女住院時，在病房內再次使她施用海洛因，所幸2次均經急救撿回一命。

檢方另指控，張書源為詐領保險金，於110年3月30日趁妻子陳女住院期間，將含麻醉成分Dibucaine藥物輸入陳女體內，造成陳女抽搐、眼神渙散及失去意識，經急救後仍於同年4月25日死亡。

新北地院國民法官一審認定，張書源對王女犯殺人未遂罪及以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身；對陳女犯殺人罪，也判處無期徒刑、褫奪公權終身。

此外，張書源羈押期限將於10月5日屆滿，他今天對延長羈押沒有意見，並表示因心臟裝有支架，目前固定服藥。合議庭庭末諭知10月29日續行開庭。