快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

聽新聞
0:00 / 0:00

涉毒殺前女友、妻子判2無期 張書源二審全盤否認

中央社／ 台北17日電

男子張書源涉接連毒殺前女友未遂，又對妻子施用藥物致死，一審遭判2個無期徒刑。二審今天開庭，張男全面否認犯行，稱不知道判決書在寫什麼，「我幹嘛要殺她」。

二審台灣高等法院今天首次開庭審理此案。法官詢問張書源對一審判決的意見，張男表示，他不知道發生什麼事情，也不知道判決書在寫什麼。法官確認他是否否認全部犯罪事實並提起上訴，張男回答「是」。

針對王姓前女友部分，張書源表示，他沒有盜領王女的錢，相關款項是向王女借的，對方同意後將提款卡交給他領錢。

張書源並否認對王女下毒，表示當天發現王女在家中沒有反應，是他叫救護車送醫，根本不知道王女發生什麼事；他自己沒有使用毒品，王女也沒有使用毒品，因此不認為王女會是海洛因中毒。

至於妻子陳女死亡部分，張書源表示，陳女在兩人結婚前，他確實曾介紹保險員給陳女，但後續由陳女自行與保險員接洽，他沒有參與購買保險的相關意見，雖然部分保單確實由他擔任受益人，但否認因此殺害妻子。

張書源坦承民國109年間有經濟壓力，身上沒有存款，當時擔任台北市防疫司機，但否認嗜賭。他並稱，妻子後來選擇到新北市一家醫院接受痔瘡手術，並非他的意思；妻子住院期間他有陪病，至於妻子遭施用何種藥物、藥物成分為何，他都不知道，並在庭上反問「我幹嘛要殺她」。

檢警查出，張書源涉嫌於106年2月18日在新北市三重住處，將第一級毒品海洛因輸入王女體內，王女不知情施用後失去意識送醫；同月21日又趁王女住院時，在病房內再次使她施用海洛因，所幸2次均經急救撿回一命。

檢方另指控，張書源為詐領保險金，於110年3月30日趁妻子陳女住院期間，將含麻醉成分Dibucaine藥物輸入陳女體內，造成陳女抽搐、眼神渙散及失去意識，經急救後仍於同年4月25日死亡。

新北地院國民法官一審認定，張書源對王女犯殺人未遂罪及以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身；對陳女犯殺人罪，也判處無期徒刑、褫奪公權終身。

此外，張書源羈押期限將於10月5日屆滿，他今天對延長羈押沒有意見，並表示因心臟裝有支架，目前固定服藥。合議庭庭末諭知10月29日續行開庭。

前女友 妻子 台灣高等法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

二審首開庭 剴剴案社工陳尚潔堅不認罪

剴剴案社工二審開庭檢方稱判2年太輕 社工界嘆她已盡力且無保證人地位

台南殺警案二審12月18日宣判 林信吾：「法官怎麼判，我都接受」

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

相關新聞

網紅大戰落幕！李怡貞告陳沂違反著作權 二審逆轉無罪免賠原因曝光

網紅律師李怡貞2023年在個人FB的一張圖卡，因將「然後」錯寫為「然候」，遭另名網紅陳沂截圖轉貼開酸，並用於自身業配的葉黃素產品，遭李女依違反著作權法提告求償，一審台北地方法院刑事部分判陳女罰金2000元，民事部分賠償李女12000元。案經上訴，二審智慧財產及商業法院智慧財產法院，因認定李女圖卡非直接被害人且精神創作程度甚低，非屬受著作權法保護的語文著作，改判陳沂無罪、免賠定讞。

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，期間詹朱還提出3張悔過書、手抄8本經文自稱懺悔，國民法庭今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

毒殺女友、妻子判無期...狠夫真面目曝光 否認謀財害命「我幹嘛殺她」

男子張書源盜領王姓女友存款275萬元，再將一級毒品海洛因摻進食物毒殺王女未遂，又說服陳姓妻子投保200萬元保險金，趁妻子開刀住院，注射麻醉藥「待布卡因」毒死詐保，一審國民法官庭依殺人、以欺瞞方法使人施用第一級毒品罪判張2個無期徒刑，褫奪公權終身。張上訴，台灣高等法院今開庭，張否認犯罪「我幹嘛要殺她」，並稱自己根本不知道毒品長什麼樣子。

新北市中和區現任里長涉百元現金賄選 檢聲押法院30萬交保

新北市中和區民有里現任里長謝清炎為尋求連任，涉嫌在選區利用舉辦老人共餐活動，先發放號碼牌確認持有號碼牌者均為該里里民，再於共餐活動中，假借未訂得便當為名，對持有號碼牌者發放100元現金，未到場者亦可由人代領藉此賄選。檢警調昨對謝男及其競選團隊發動搜索，共約談16人，複訊後向法院聲押禁見，法院裁定謝男以30萬元交保。

監獄不夠收就讓犯人少關？ 馬文君質疑讓受害人如何接受

監獄收容人數爆滿，法務部長鄭銘謙提出輕罪案件盡量不要入監，並讓易科罰金採分期繳納，無力繳納者還可改服社會勞動。立委馬文君質疑，政府面對監所容量不足，卻先想辦法讓人不要進去，甚至提早出獄，反問「政府治理出了問題，為什麼要由受害人承擔後果？」

開車撞北檢門口抗議司法不公 毀損公物罪起訴從重量刑

男子邵立達疑不滿交通過失傷害等案件被判有罪，今年9月2日涉嫌開計程車衝撞台北地檢署大門抗議「司法不公」，幸好無人受傷。台北地檢署今偵結，從重依毀損公物罪嫌起訴，且為避免衍生後續模仿效應，建請法院從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。