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母施用毒品愷他命害子女吸毒煙 橋院判10月
高雄陳姓女子涉嫌於民國113年間在前配偶住處及其祖母住處，接續施用毒品愷他命數次，導致其子女長期吸入含愷他命煙霧，經橋院審理，依妨害幼童發育罪，處10月徒刑。可上訴。
橋頭地方法院判決書說明，陳女於113年間涉嫌接續於其前配偶位於高雄市杉林區住處，以及其祖母位於燕巢區住處，以1天1包頻率施用愷他命數次，導致共處生活的陳女孩子長期吸入含愷他命煙霧，足以妨害孩童身心健全及發育。
判決書提到，經高雄市政府社會局社工據報，於113年6月間安置孩童，並採集孩童毛髮送驗，檢驗結果呈現愷他命、去甲基愷他命陽性反應。全案由檢方偵結起訴陳女。
法官依尿液檢驗報告、社會局查訪資料及兒少保護案件通報表等事證，認定陳女犯妨害幼童發育罪，並考量陳女為孩童生母，卻數次在與孩童共同居住密閉空間內吸食毒品，導致孩童吸入含有毒品煙霧，孩童檢驗毛髮所測毒品濃度非低，依妨害幼童發育罪，處陳女10月徒刑。可上訴。
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