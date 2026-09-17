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監獄不夠收就讓犯人少關？ 馬文君質疑讓受害人如何接受

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

監獄收容人數爆滿，法務部長鄭銘謙提出輕罪案件盡量不要入監，並讓易科罰金採分期繳納，無力繳納者還可改服社會勞動。立委馬文君質疑，政府面對監所容量不足，卻先想辦法讓人不要進去，甚至提早出獄，反問「政府治理出了問題，為什麼要由受害人承擔後果？」

馬文君表示，法務部目前面對監所收容壓力，提出擴大運用易科罰金、社會勞動及加速假釋審查等措施，讓更多輕刑犯不用入監或提早出獄。她認為，易科罰金可以分期繳納，無力繳納還能改服社會勞動，實際上就是降低輕罪犯入監的可能性。

她質疑，監獄不夠收，應先檢討獄政管理、補足戒護人力、改善老舊監所及增加收容空間，而不是反過來想辦法減少入監人數。監所爆滿是政府必須處理的問題，不能將政策後果轉嫁給犯罪被害人。

馬文君指出，當前詐騙猖獗，毒品、毒駕案件也一再傷害社會，第一線員警冒險查緝，檢警調投入大量人力追查，受害人也經過司法程序等待判決；如今政府卻因監所爆滿，想辦法讓部分犯罪者不用入監或提早出獄，「這要受害人如何接受？」

她也要求法務部說清楚輕罪、重罪的認定標準。法務部雖宣稱對重大詐欺、毒駕絕不寬貸，但詐團車手、人頭帳戶提供者、毒駕初犯及毒品累犯等案件，究竟哪些人可以不用入監、哪些人能提早出獄，標準為何，都應向社會說明，也要避免外界質疑是否因監所壓力而放寬標準。

馬文君表示，政府每每高喊司法改革，但人民要的司法改革，不是讓犯罪者更方便分期繳錢、少關幾天，而是該抓的抓得到、該關的關得住，讓犯罪付出代價，也讓受害人真正等到公道。

她主張，監所戒護人力不足就補人，收容空間不足就擴建、興建，毒品犯增加就強化戒治及再犯防治，詐欺犯暴增則應從源頭瓦解詐騙集團，而不是等到監獄塞不下，再反過來想辦法讓罪犯少坐牢。她說，「該抓的就抓、該關的就關、該蓋的就蓋」，才是人民對司法最基本的要求。

法務部長鄭銘謙。聯合報系資料照
法務部長鄭銘謙。聯合報系資料照

馬文君 監獄 鄭銘謙

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