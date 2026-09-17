開車撞北檢門口抗議司法不公 毀損公物罪起訴從重量刑

男子邵立達疑不滿交通過失傷害等案件被判有罪，今年9月2日涉嫌開計程車衝撞台北地檢署大門抗議「司法不公」，幸好無人受傷。台北地檢署今偵結，從重依毀損公物罪嫌起訴，且為避免衍生後續模仿效應，建請法院從重量刑。

起訴指出，今年9月2日清晨4點59分，邵男駕駛貼有「司法不公」、「行政濫權」、「官逼民反」、「司法已死」的計程車繞行司法院及總統府周勘查環境，5點32分許停放在北檢外停車格，4分鐘後下車移置北檢坡道上的拒馬後回到車上，5點37分許，涉嫌開車撞上機關大門，造成西側大門門框凹陷及玻璃門片破裂而不堪使用，以此方式惡害通知機關所屬的全體司法人員及往來之公眾，致心生畏怖。

當天5點46分中正一分局警方到場將其逮捕，邵男移送北檢複訊時大喊，「司法已死！行政濫權！官逼民反！」記者提問，對於衝撞的行為有後悔嗎？他說，「我該走的程序我都走了，包括監察院、包括再審、再審、再審，再被駁回」。

檢方追查，邵男2018年間因交通過失傷害案件被北檢起訴，一審獲判無罪，告訴人上訴二審，判決撤銷改判處拘役20日，邵男上訴，最高法院判決駁回確定。邵男怒告處理道路交通事故蘇姓警員涉誣告、偽證及瀆職、湮滅證據，北檢分別以不起訴處分、簽結。2019年間，邵男涉妨害名譽案件遭士林地檢署起訴，士林地方法院判處拘役50日確定。2024年間又因交通過失傷害，北檢起訴、北院判處3月徒刑，邵男上訴後，高等法院撤銷原判並判處3月徒刑。

檢方認定，邵男涉刑法毀棄損壞公務員職務上掌管物品罪嫌、恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌，從重依毀損罪嫌起訴。邵男不滿判決結果，執著於個人主觀不滿，先濫行訴訟後，又進一步開車衝撞機關以激烈手段宣洩情緒，非個人單純權利救濟及訴求表達，由訴訟爭議提升為對司法機關及公眾安全的暴力攻擊，為維護司法尊嚴、公共安全及法治秩序，並避免衍生後續模仿效應，建請法院從重量刑。