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運將不滿判決衝撞司法機關　北檢起訴籲從重量刑

中央社／ 台北17日電

邵姓男子不滿過往司法案件判決，3日清晨駕車衝撞台北地檢署、台北地院大門。北檢今天依毀損公務員掌管物品、恐嚇公眾等罪起訴，建請法院從重量刑，預計下週移審法院。

起訴書指出，邵男先前歷經多起司法案件，包括民國107年間交通過失傷害案，一審獲判無罪，二審改判拘役20日確定；108年間另因妨害名譽案遭判拘役50日確定。113年間又因交通過失傷害案遭判刑3月，二審撤銷原判後仍判刑3月。

檢方指出，邵男因歷經上述案件，對司法機關人員心生不滿，今年9月2日下午駕駛車身貼有「司法不公」、「行政濫權」、「官逼民反」及「司法已死」等字樣的營業用小客車，在司法院及總統府周遭繞行勘察環境。

3日清晨5時許，邵男將車停在博愛路司法機關前，下車移動車道拒馬後返回車內，隨即駕車衝撞機關大門，造成西側大門門框凹陷、玻璃門片破裂不堪使用。警方獲報到場將他逮捕。

北檢認定，邵男涉犯刑法毀棄損壞公務員職務上掌管物品、恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪，屬一行為觸犯數罪名的想像競合犯，請法院從一重論以毀棄損壞公務員職務上掌管物品罪。

檢方並指，邵男以高度危險方式駕車衝撞司法機關，已由訴訟爭議升高為對司法機關及公眾安全的暴力攻擊，犯罪手段及危險程度非微，建請法院從重量刑；犯案車輛雖登記在交通公司名下，但實為邵男購入、管領使用，也請法院宣告沒收。

邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，日前開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝
邵姓男子不滿自身過失傷害等案件被判刑，日前開著車身貼有「司法已死」、「官逼民反」等字樣衝撞台北地檢署大門。記者翁至成／翻攝

北檢 運將 恐嚇

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