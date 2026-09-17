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崙背鄉長李泓儀住「鄉長宿舍」6年被起訴 這宿舍已讓2名鄉長吃官司

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣崙背鄉長李泓儀和妻子2019年至今年初鄉長任內入住「鄉長宿舍」，由於該宿舍已於2007年改為「服務中心」，李鄉長居住使用水、電、網路等相開費用計約57萬7260元均由公所核銷，案經雲林地檢署偵查終結今天以背信罪起訴兩人。

由於前任鄉長李永茂也曾於2011年將該宿舍借由其胞弟居住，也同樣被起訴，同一棟宿舍，已有兩名鄉長被起訴。李泓儀指出，該建築原本就是鄉長宿舍，歷任鄉長都住於此，因隔壁一棟木屋型「服務中心」老舊拆除，才將銜牌掛在鄉長宿舍門前，所以這是對「宿舍」認知誤差產生的誤會，他不可能明知不法而為之。

即將屆滿卸任的李泓儀表示，為避免未來的鄉長，再發生類似認知上誤差，甚至吃上官司，他在卸任前會交辦，將該建築用途名稱進一步釐清，為「宿舍」正名，免得更多鄉長在不知情之下入住，重踏覆轍造成困擾，將來若有必要他會繳回水電費，並向法官說明原由。

起訴書指出，坐落雲林縣崙背鄉公所所屬的建物係為鄉公所的辦公處所（為民服務中心），不具首長宿舍性質，李泓儀自2019年12月1日起至115年1月26日止，無償入住使用該建物及使用內部之水、電、網路及相關電器設備，再以公所辦公處所名義，核銷水費、電費及網路費等支出共計57萬7260元，今天偵查終結起訴，不法利益將沒收或追徵。

檢方指出，該建築原為鄉長宿舍無誤，但已於2007年改為辦公處所（服務中心），就已不是首長宿舍，身為鄉長對於職務上所管理之行政資源，應負善盡管理人責任，不得私用或借給他人使用，一旦入住已涉及背信。

崙背鄉長李泓儀居住在原有鄉長宿舍，因宿舍用途名目已改，他被依背信罪起訴。圖／擷自李泓儀網頁
崙背鄉長李泓儀居住在原有鄉長宿舍，因宿舍用途名目已改，他被依背信罪起訴。圖／擷自李泓儀網頁

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