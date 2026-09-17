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小貨車撞死機車騎士駕駛獲不起訴原因曝 騎士沒做這個動作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

莊姓男子去年3月開小貨車行經基隆市信一、義三路口時，撞及同向左轉騎機車林姓男子，林男倒地傷重不治，莊男被控過失傷害致死罪嫌，但經車輛事故鑑定結果，認定林男士未依規定機慢車兩段式左轉為肇事主因，莊男則無肇事因素，檢方處分莊男不起訴。

不起訴書指出，莊男去年3月24日上午9時56分開小貨車沿基隆市信一路往中正路方向直行，行經義三路口時，林姓騎士原騎在右側中線車道，突然向左騎，兩車在路口碰撞。林男人車倒地，經送醫仍傷重不治。

林男家屬提告莊男未注意車前狀況及未保持安全間隔，涉犯刑法過失致死罪。莊男向檢警說明，他當時開自用小貨車沿信一路往高速公路方向直行，到了案發地點，他有看到林男騎乘機車在他的右前方，當時是平行，但機車突然向左偏，因為距離太近，他反應不及碰撞，林男人車倒地。

警方將莊男依過失致罪送辦，檢方調行車記錄器、路口監視器及相關現場圖，為釐清肇責，先後送交通部公路局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定，及交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定肇事責任，兩次結果都顯示林男未依規定進行兩段式左轉，且未充分注意左後方來車為肇事原因，莊男則無肇事因素。

檢方說，林男騎乘普通重型機車，行經行車管制號誌交岔路口，未依機慢車兩段左轉標誌指示行駛為肇事因素；莊男在車禍事故並無肇事因素，因而無過失責任，處分不起訴。

騎士被撞慘死但撞人小貨車駕駛檢不起訴，因騎士未兩段式左轉。記者游明煌／翻攝
騎士被撞慘死但撞人小貨車駕駛檢不起訴，因騎士未兩段式左轉。記者游明煌／翻攝

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