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虐死愷愷判無期徒刑定讞！保母劉彩萱聲請調閱「國民法官」評議單

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

保母劉彩萱凌虐1歲10月男童「愷愷」致死，一審判無期徒墊基，劉女上訴一路被駁回，判決無期徒刑定讞，劉女想了解一審重判原因，請律師聲請調閱一審國民法官法庭判決的評議單，台北地院審查認為於法有據，裁准劉女的律師閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。可抗告。

國民法官法施行細則規定，在終局評決後，必須將國民法官與職業法官對表決事項的最終意見記載於「評議意見單」，再由法官簽名、國民法官書寫代號確認，作為審判秘密的內部紀錄。

劉彩萱選任的陳雨凡、謝孟羽、黃任顯3名法律師聲請指出，他們是虐童案一審的辯護人，劉女已判無期徒刑確定，聲請閱覽一審判決的評議意見。

法官裁定指出，案件當事人、辯護人或輔佐人得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印；另，個人資料保護法所定屬於國民法官的個人資料應予保密，不得供閱覽。

依國民法官法施行細則規定，當事人、辯護人或輔佐人於裁判確定後，得聲請閱覽評議意見單，不過，法院如認聲請閱覽的內容得以直接或間接識別國民法官身分者，得限制閱覽，且評議意見之閱覽，應在法院指定處所為之。

裁定說，劉彩萱一審判處無期徒刑，經二、三審駁回上訴於2026年7月23日確定，3名律師都是劉彩萱一審的選任辯護人，依規定聲請閱覽判決評議意見，於法無不合，應予准許。

保母劉彩萱判處無期徒刑確定。聯合報系資料照
保母劉彩萱判處無期徒刑確定。聯合報系資料照

保母 無期徒刑 國民法官

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