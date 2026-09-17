網紅大戰落幕！李怡貞告陳沂違反著作權 二審逆轉無罪免賠原因曝光

網紅律師李怡貞2023年在個人FB的一張圖卡，因將「然後」錯寫為「然候」，遭另名網紅陳沂截圖轉貼開酸，並用於自身業配的葉黃素產品，遭李女依違反著作權法提告求償，一審台北地方法院刑事部分判陳女罰金2000元，民事部分賠償李女12000元。案經上訴，二審智慧財產及商業法院智慧財產法院，因認定李女圖卡非直接被害人且精神創作程度甚低，非屬受著作權法保護的語文著作，改判陳沂無罪、免賠定讞。

2023年5月28日，李怡貞在臉書粉專「女人大律師」PO出Meta AI虛擬替身貼圖卡，提及「然候就算四八兩（指陳女）這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬...」等字句，卻疑似將「然後」錯寫為「然候」。

陳沂得知後借題發揮，截取李怡貞FB圖卡貼在自己臉書，隨即PO文反譏李女，藉此推銷自己業配的葉黃素，開酸李女「妳真的很需要葉黃素」，遭李怡臻憤而提告違反著作權法，並提出民事求償。

一審台北地院認為，上述貼文已展現個人精神與獨特性，具備原創性，且陳沂出於商業營利目全篇重製不屬合理使用，依擅自以公開傳輸方式侵害他人著作財產權罪判處罰金2000元，附帶民事求償部分判賠李女12000元。

全案上訴二審智慧法院，合議庭將李怡貞圖卡拆為「美術著作部分」和「語文著作部分」兩部分審理。其中美術著作部分，合議庭認為，李怡貞是利用FB虛擬替身服務製作，而Meta公司的虛擬替身服務條款內容，約定使用者利用虛擬替身服務所產生的著作財產權須讓與Meta，再由Meta公司非專屬授權使用者利用，可見李女非圖卡「美術著作」的著作財產權人或專屬被授權人，也就是非直接被害人，依法不得提出告訴，改判公訴不受理。

至於語文著作部分，合議庭認為，李怡貞的圖卡文字，屬於網路即時評論與互動發言，社群媒體的留言、回覆、批評、調侃及網路論戰屬公共言論市場的一部分，而貼文雖由李女自行撰寫，但未見文學性描寫、情節鋪陳、修辭技巧、結構設計、敘事安排、意象經營或其他足以彰顯作者個性的創作表現。

因此依據該圖卡文字內容、篇幅及發表脈絡，合議庭認為精神創作程度甚低，不足以表現作者的個性或獨特性，不具著作權法所要求的最低創作高度，因此為不受著作權法保護的語文著作，故改判陳沂無罪，並同時駁回其附帶民事訴訟。

網紅陳沂(見圖)遭網紅律師李怡貞提告濫用FB圖卡違反著作權並求償，二審智慧法院改判陳沂無罪、免賠定讞。圖／翻攝陳沂FB