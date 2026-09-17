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又傳免費按摩賄選 新北市三重里長參選人10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區某劉姓女里長候選人為尋求選民支持，涉嫌在今年8月間，以舉辦免費經絡按摩活動方式，向某社區大樓居民提供免費按摩服務藉此賄選。新北地檢署獲報後，旋即指派檢察官張勝傑指揮新北市三重警分局組成專案小組偵辦，檢方複訊後諭知劉女10萬元交保，按摩師2萬元交保，其餘8人請回。

專案小組昨天前往劉女三重住處搜索，並通知劉女、按摩師及相關證人共11 人到案說明。經檢察官訊問，認劉女及按摩師均涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人行求、交付賄賂，而約其投票權為一定之行使罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知劉女10萬元具保，2名按摩師各以2萬元具保，其中1人限制住居，其餘8人均請回。

新北檢強調，賄選手法不以直接交付現金為限，舉凡提供具有經濟價值的財物、免費餐飲、勞務或其他不正利益，意圖以此作為對價，約使有投票權人為一定投票權之行使，均可能涉嫌賄選，所有參選人及相關人員切勿心存僥倖，應以政見、理念及服務爭取選民支持。

新北市三重區某劉姓女里長候選人涉嫌在今年8月間，以舉辦免費經絡按摩活動方式，向某社區大樓居民提供免費按摩服務藉此賄選，獲新北檢以10萬元交保。聯合報系資料照
新北市三重區某劉姓女里長候選人涉嫌在今年8月間，以舉辦免費經絡按摩活動方式，向某社區大樓居民提供免費按摩服務藉此賄選，獲新北檢以10萬元交保。聯合報系資料照

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