鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，期間詹朱還提出3張悔過書、手抄8本經文自稱懺悔，國民法庭今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

全案源於，詹朱男、詹女（曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，2025年5月10日詹朱約詹女到台中歸還她寵物鼠，卻在南屯區社區樓下行凶，當眾朝詹女胸口、脖子猛刺數刀斃命，詹朱再往自己胸口刺幾刀也被送醫，檢方依殺人罪嫌起訴詹朱。

中院國民法庭審理期間，精神鑑定人認為詹朱身心正常，但他做智力測驗時，過程意圖明顯、效果不佳，從歷次警詢、偵訊證詞，發現他出現不負責任、毫無悔意，且合理化自己犯罪行為，歸咎於死者，也似乎意識到有精神病可能免除罪責。

鑑定最終認定，詹朱疑有反社會人格傾向，但案發時辨識、控制行為能力並無障礙，不符合刑法第19條第1項、第2項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，或顯著減低者，得不罰或減輕其刑。

詹朱並自稱，他除了是男友，還是詹女「半個父親」，表示詹女稱自己母親控制欲強、父親不友善，所以她不喜歡待在家，他見對方沒有錢時會給她零用錢，自己還要一邊工作，認為付出非常多，但無法照顧到她太多情緒。

詹朱表示，兩人分手引爆點是詹女想去讀軍校，自己考量她身體不好，認為讀軍校對她沒什麼幫助才堅決反對，事發當天自己當著詹女面說「如果我在妳面前死去，妳會怎樣」，詹女回他「我會直接離開。」詹朱說，他當時才理智線斷掉，認為憤怒無處發洩，因而行凶。

詹朱羈押期間，寫了3張悔過書、抄了8本經文呈給法院，表示希望作為證據，公訴檢察官殷節詢問他這樣目的為何？詹朱說自己只是想要懺悔，希望透過律師向被害家屬轉達，他有賠償、談和解意願。

殷節發現，詹朱抄寫經文中，有一部分「是關聖帝君大解冤經解冤咒」，其中一句話為「冤怨勿尋仇」，是要死者詹女不要來尋仇的意思嗎？詹朱否認，表示自己只是照抄經文，若未來有機會出獄，他願意繼續賠償被害家屬。

案發現場。聯合報系資料照

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