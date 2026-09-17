快訊

獨／疑因2壓力…高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，期間詹朱還提出3張悔過書、手抄8本經文自稱懺悔，國民法庭今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

全案源於，詹朱男、詹女（曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，2025年5月10日詹朱約詹女到台中歸還她寵物鼠，卻在南屯區社區樓下行凶，當眾朝詹女胸口、脖子猛刺數刀斃命，詹朱再往自己胸口刺幾刀也被送醫，檢方依殺人罪嫌起訴詹朱。

中院國民法庭審理期間，精神鑑定人認為詹朱身心正常，但他做智力測驗時，過程意圖明顯、效果不佳，從歷次警詢、偵訊證詞，發現他出現不負責任、毫無悔意，且合理化自己犯罪行為，歸咎於死者，也似乎意識到有精神病可能免除罪責。

鑑定最終認定，詹朱疑有反社會人格傾向，但案發時辨識、控制行為能力並無障礙，不符合刑法第19條第1項、第2項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，或顯著減低者，得不罰或減輕其刑。

詹朱並自稱，他除了是男友，還是詹女「半個父親」，表示詹女稱自己母親控制欲強、父親不友善，所以她不喜歡待在家，他見對方沒有錢時會給她零用錢，自己還要一邊工作，認為付出非常多，但無法照顧到她太多情緒。

詹朱表示，兩人分手引爆點是詹女想去讀軍校，自己考量她身體不好，認為讀軍校對她沒什麼幫助才堅決反對，事發當天自己當著詹女面說「如果我在妳面前死去，妳會怎樣」，詹女回他「我會直接離開。」詹朱說，他當時才理智線斷掉，認為憤怒無處發洩，因而行凶。

詹朱羈押期間，寫了3張悔過書、抄了8本經文呈給法院，表示希望作為證據，公訴檢察官殷節詢問他這樣目的為何？詹朱說自己只是想要懺悔，希望透過律師向被害家屬轉達，他有賠償、談和解意願。

殷節發現，詹朱抄寫經文中，有一部分「是關聖帝君大解冤經解冤咒」，其中一句話為「冤怨勿尋仇」，是要死者詹女不要來尋仇的意思嗎？詹朱否認，表示自己只是照抄經文，若未來有機會出獄，他願意繼續賠償被害家屬。

案發現場。聯合報系資料照
案發現場。聯合報系資料照

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

女友 國民法官 冠軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鉛球冠軍刺死18歲高三女…他第6任女友 精神鑑定揭不符19條減刑

台南殺警案二審12月18日宣判 林信吾：「法官怎麼判，我都接受」

男嫌洗衣機太吵刺死鄰居法院判8年 房地賠家屬後還得再賠116萬

逼迫認罪…人權組織：大陸對酷刑「欲蓋彌彰」 良心犯成主要受害群體

相關新聞

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，期間詹朱還提出3張悔過書、手抄8本經文自稱懺悔，國民法庭今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

溪湖餐敘涉賄選！彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮...彰檢聲押

彰化縣議會今年6月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員後，認為彰化縣議長謝典霖，其父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬、和劉姓、黃姓地方人士涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。

送長者生日蛋糕夾帶競選文宣涉賄 五結鄉長參選人羅淑惠10萬元交保

宜蘭縣五結鄉長選舉傳出疑涉賄選，無黨籍鄉長參選人羅淑惠與鄉民代表參選人蔡文郎，涉嫌以贈送社區長輩生日蛋糕名義，夾帶競選貼紙、祝賀卡等文宣，尋求支持。宜蘭地檢署指揮調查站、警方昨搜索4處帶回28人，漏夜偵訊後，認定羅、蔡兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，分別諭令10萬元、3萬元交保，其餘人員請回。

台中秘書處不只洩密？法院認涉貪汙 處長稱：證據弱、早知被調查局查

台中市政府參事顏廼倫擔任秘書處長任內負責勞務採購涉嫌洩密，台中地檢署搜索中市府後主動發新聞稿全案才曝光，檢方當時依「洩密罪嫌」命顏女15萬元交保、限制出境、出海，顏抗告聲請解禁，並稱自己「早知遭調查局調查」無逃亡之虞；台中地院認定她涉犯「貪汙等罪嫌」，且本案偵查中仍有賴檢方釐清，駁回顏聲請，不得抗告。

台南殺警案…議員代「被砍55刀殉職警」家屬質詢 黃偉哲：支持判死刑

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，4年前查緝贓車時，遭明德外役監逃犯林信吾狂砍55刀殉職。市議員王家貞上午總質詢時代表被害家屬詢問市長黃偉哲是否支持死刑？黃偉哲表示，他自擔任立委以來始終反對廢死，也認為已經定讞的死刑應如實執行。

涉賣淡水土地詐貸30億 遠航前董張綱維否認犯罪：起訴不是事實

遠東航空前董事長張綱維被控於2013年間以簽訂不實買賣契約方式，向台企銀詐貸逾30億元，依違反銀行法詐欺銀行等多罪起訴。台北地院今開庭，張否認犯罪，辯稱檢方起訴完全不是事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。