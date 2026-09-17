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台中秘書處不只洩密？法院認涉貪汙 處長稱：證據弱、早知被調查局查

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市政府參事顏廼倫擔任秘書處長任內負責勞務採購涉嫌洩密，台中地檢署搜索中市府後主動發新聞稿全案才曝光，檢方當時依「洩密罪嫌」命顏女15萬元交保、限制出境、出海，顏抗告聲請解禁，並稱自己「早知遭調查局調查」無逃亡之虞；台中地院認定她涉犯「貪汙等罪嫌」，且本案偵查中仍有賴檢方釐清，駁回顏聲請，不得抗告。

台中市長法制局長李善植當時回應，當時市府有同仁疑因升遷不滿，不斷向調查局檢舉該案，調查局2021年成案，5年間持續調查。李更直言，市府比較不解的是，該案已經調資料調了5年多，日前才發動搜索，搜索的必要性和合理性較「令人費解。」

中檢8月11日主動發新聞稿指出，現任台中市政府參事顏廼倫、秘書處主任秘書黃雅希、國際事務科科長洪隆益，及曾任台北市政府發言人李政軒等人，因於2020年間就台中市政府秘書處勞務採購案涉嫌洩密，8月6日搜索後認顏等4人涉洩密罪嫌，複訊後命顏、李各15萬元、30萬元交保，限制出境、出海。

顏廼倫不服檢方處分聲請撤銷並主張，本案證據非常薄弱，她就案情已據實說明，自己工作、家人等生活重心都在國內，無逃亡出境之虞，且她早知遭調查局調查，自2021年起至今5年多，她有多次出國紀錄，從未滯外不返。

顏還說，她2024年剛買新屋，沒長期在外居住動機、能力，也無證據足認她有串、滅證之虞，自己仍有公務在身，因職務需要，時有前往國外洽辦業務必要，請求撤銷檢察官所為限制出境、出海處分。

台中地院查，顏廼倫偵查中坦承她是本案2020年模聯案最後決行之人，且她當時有主動找威亞策略顧問股份有限公司來投標，並有多人證詞、相關證據可佐，堪認她涉犯貪汙等罪嫌重大，依常情有逃亡海外可能。

中院說，本案仍在偵查中，為確保日後司法程序順利，有賴檢察官偵查釐清案情，衡量顏女涉案情節、國家司法追訴及公共利益，認為限制顏出境、出海，於法有據，並無過當，駁回其聲請，不得抗告。

台中市政府秘書處前處長顏迺倫。聯合報系資料照
台中市政府秘書處前處長顏迺倫。聯合報系資料照

台中 貪汙 證據

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