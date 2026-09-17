台南殺警案…議員代「被砍55刀殉職警」家屬質詢 黃偉哲：支持判死刑

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，4年前查緝贓車時，遭明德外役監逃犯林信吾狂砍55刀殉職。市議員王家貞上午總質詢時代表被害家屬詢問市長黃偉哲是否支持死刑？黃偉哲表示，他自擔任立委以來始終反對廢死，也認為已經定讞的死刑應如實執行。

林信吾一審遭判處2個死刑，案件上訴二審，台南高分院昨天召開言詞辯論庭，林信吾在庭上首度向家屬鞠躬道歉，但家屬痛哭高喊：「不接受」，全案辯論終結，合議庭訂於12月18日宣判。

王家貞轉交被殺員警凃明誠二姊凃怡婷準備的「與絕望奮鬥」一書轉交給市長黃偉哲，公開呼籲市長黃偉哲表態是否支持死刑。黃偉哲表示，他從擔任立委到現在都是反廢死，且如果死刑案件已經走完所有法律程序、定讞，應該馬上執行。

王家貞肯定黃偉哲的答覆，但應積極向賴清德總統表達反對廢死的立場，還給被害人與社會大眾應有的公道。

針對外界質疑政府是否因廢死聲音而未執行死刑，黃偉哲說，從馬英九、蔡英文總統到現在，相關法律程序都必須依循，「法律程序包括非常上訴，如果你走完所有的法律程序了，已經定讞了，而且走完救濟所有程序了，我認為應該馬上就要執行。」

黃偉哲提到，他過去從立委時期到現在，對死刑議題的看法並沒有改變，「從那個時候立法院到現在，都一樣。」他認為，法律制度對犯罪被害人的支持與慰藉仍然不足。

「法律給予被犯罪被害者太少的法。」黃偉哲說，相較之下，加害者在法律程序中可以獲得法扶律師協助辯護等資源，「但應該給犯罪受害者及家屬，更多的補償、慰藉。」

黃偉哲強調，死刑案件不能只看到加害者的法律權益，也應該重視被害者及家屬長期承受的傷痛，「被害者」應該獲得更多支持與補償。

王家貞表示，9月3日在忠烈祠的秋祭典禮中，遇到殺警案中殉職的凃明誠警官家屬，從凃爸爸及大姊與市長黃偉哲的對話中，感受到家屬滿腹的悲痛，因此希望能夠多為受害家屬做一些事，並透過這次的總質詢，替他們將被害人家屬的聲音，帶到議會的殿堂，要求政府當局必須正視被害家屬無助的悲痛，以及大眾所期盼的公理正義無法被伸張。

昨天台南殺警案二審開庭，凃二姊也拿出了一張陳情信，王家貞在議會公開播放並將凃二姊準備贈給市長的書籍「與絕望奮鬥」轉交給黃偉哲。「與絕望奮鬥」是一本記錄著被害家屬面對冗長的訴訟、社會輿論及廢死爭議的血淚故事，該書最後還有黃偉哲擔任立委時期寫下的推薦文。

台南市長黃偉哲上午市政總質詢時表示，他從擔任立委到現在，都是反對廢除死刑，也支持殺警案嫌犯要判死刑，並執行死刑。圖／取自台南市議會直播