涉賣淡水土地詐貸30億 遠航前董張綱維否認犯罪：起訴不是事實

遠東航空前董事長張綱維被控於2013年間以簽訂不實買賣契約方式，向台企銀詐貸逾30億元，依違反銀行法詐欺銀行等多罪起訴。台北地院今開庭，張否認犯罪，辯稱檢方起訴完全不是事實。

張另涉掏空遠航案，其中有關涉犯民航法部分判刑2年6月確定，已發監執行，今由法官提解出庭受審。

張綱維否認犯罪「檢方起訴的完全不是事實」，張說，他將土地賣給禾豐泰時任負責人周國光，貸款部分沒有參與，增資也是周去處理的；土地後售予他人，因各種問題繳息未續繳，由士林地院再以80幾億元拍賣「怎會是詐貸？」貸款案所有程序都是銀行董事同意的，他沒有理由、也不須要詐貸。

張綱維的律師表示，禾豐泰向來是周國光所有的公司，張賣出土地是真實交易，買賣的價金無不實，以土地向台企銀貸款是周所辦理，起訴書所指營建成本36億元的興建計畫書也由禾豐泰製作，張綱維沒有參與。

律師還說，遠航前副董事長鄭晴文雖有協助台企銀到土地旁的「萬通台北2011」建案訪價，但屬於正當行為，土地現由士林地院拍賣中訂底價84億元，是土地買賣21億元的四倍，因此張並無詐貸之事。

台北地檢署起訴指出，張綱維身為樺福集團實際負責人，2009年起因投資新北市淡水區土地出現資金短缺，2013年以簽訂不實買賣契約方式，將旗下掌握公司位於新北市淡水區的15筆土地虛偽賣出，再持建案向銀行貸款35億元，致銀行撥款30億元，張涉犯銀行法詐欺罪、違反公司法及刑法背信、偽造文書罪。