快訊

獨／疑因2壓力…高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

涉賣淡水土地詐貸30億 遠航前董張綱維否認犯罪：起訴不是事實

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

遠東航空前董事長張綱維被控於2013年間以簽訂不實買賣契約方式，向台企銀詐貸逾30億元，依違反銀行法詐欺銀行等多罪起訴。台北地院今開庭，張否認犯罪，辯稱檢方起訴完全不是事實。

張另涉掏空遠航案，其中有關涉犯民航法部分判刑2年6月確定，已發監執行，今由法官提解出庭受審。

張綱維否認犯罪「檢方起訴的完全不是事實」，張說，他將土地賣給禾豐泰時任負責人周國光，貸款部分沒有參與，增資也是周去處理的；土地後售予他人，因各種問題繳息未續繳，由士林地院再以80幾億元拍賣「怎會是詐貸？」貸款案所有程序都是銀行董事同意的，他沒有理由、也不須要詐貸。

張綱維的律師表示，禾豐泰向來是周國光所有的公司，張賣出土地是真實交易，買賣的價金無不實，以土地向台企銀貸款是周所辦理，起訴書所指營建成本36億元的興建計畫書也由禾豐泰製作，張綱維沒有參與。

律師還說，遠航前副董事長鄭晴文雖有協助台企銀到土地旁的「萬通台北2011」建案訪價，但屬於正當行為，土地現由士林地院拍賣中訂底價84億元，是土地買賣21億元的四倍，因此張並無詐貸之事。

台北地檢署起訴指出，張綱維身為樺福集團實際負責人，2009年起因投資新北市淡水區土地出現資金短缺，2013年以簽訂不實買賣契約方式，將旗下掌握公司位於新北市淡水區的15筆土地虛偽賣出，再持建案向銀行貸款35億元，致銀行撥款30億元，張涉犯銀行法詐欺罪、違反公司法及刑法背信、偽造文書罪。

遠東航空公司前董事長張綱維。聯合報系資料照
遠東航空公司前董事長張綱維。聯合報系資料照

張綱維 詐貸 淡水 遠航

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

誠新綠能弊案 新光國際投資董事長林伯翰羈押禁見

彰化建案投資人質疑支付命令成犯罪工具 損失3千萬元11年了追不回

嘉義市前正副議長購地灌價超貸！ 各判1年5月定讞「啟動防逃」

台中商銀內鬼洗錢36億 關鍵「地產大亨」500萬交保...法院：扣他護照

相關新聞

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

台中25歲詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭密集3天審理，期間詹朱還提出3張悔過書、手抄8本經文自稱懺悔，國民法庭今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

溪湖餐敘涉賄選！彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮...彰檢聲押

彰化縣議會今年6月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員後，認為彰化縣議長謝典霖，其父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬、和劉姓、黃姓地方人士涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。

送長者生日蛋糕夾帶競選文宣涉賄 五結鄉長參選人羅淑惠10萬元交保

宜蘭縣五結鄉長選舉傳出疑涉賄選，無黨籍鄉長參選人羅淑惠與鄉民代表參選人蔡文郎，涉嫌以贈送社區長輩生日蛋糕名義，夾帶競選貼紙、祝賀卡等文宣，尋求支持。宜蘭地檢署指揮調查站、警方昨搜索4處帶回28人，漏夜偵訊後，認定羅、蔡兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，分別諭令10萬元、3萬元交保，其餘人員請回。

台中秘書處不只洩密？法院認涉貪汙 處長稱：證據弱、早知被調查局查

台中市政府參事顏廼倫擔任秘書處長任內負責勞務採購涉嫌洩密，台中地檢署搜索中市府後主動發新聞稿全案才曝光，檢方當時依「洩密罪嫌」命顏女15萬元交保、限制出境、出海，顏抗告聲請解禁，並稱自己「早知遭調查局調查」無逃亡之虞；台中地院認定她涉犯「貪汙等罪嫌」，且本案偵查中仍有賴檢方釐清，駁回顏聲請，不得抗告。

台南殺警案…議員代「被砍55刀殉職警」家屬質詢 黃偉哲：支持判死刑

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，4年前查緝贓車時，遭明德外役監逃犯林信吾狂砍55刀殉職。市議員王家貞上午總質詢時代表被害家屬詢問市長黃偉哲是否支持死刑？黃偉哲表示，他自擔任立委以來始終反對廢死，也認為已經定讞的死刑應如實執行。

涉賣淡水土地詐貸30億 遠航前董張綱維否認犯罪：起訴不是事實

遠東航空前董事長張綱維被控於2013年間以簽訂不實買賣契約方式，向台企銀詐貸逾30億元，依違反銀行法詐欺銀行等多罪起訴。台北地院今開庭，張否認犯罪，辯稱檢方起訴完全不是事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。