巡佐被同事酸「沒能力」怒告求償100萬 反害自己獲法院認證

高雄市警局某派出所吳姓巡佐不滿陳姓警員在LINE群組說他「沒能力、風評差」，提告求償100萬元，高雄地方法院審理時，法官傳訊兩人所長到庭，證實吳男確實曾「上班插電看股票、業務表現差」，且吳男的考評也有記載工作缺失，判巡佐敗訴。

判決指出，去年5月間，陳姓員警在派出所的公務群組中，多次發文稱吳姓巡佐「沒能力不要出一張嘴分化所內」、「在其他單位風評就不好了」、「上班在裡面用自己的電腦看股票，外面民眾吵到不可開交，你依然在看你的電腦」、「沒能力趕緊退休」。

吳姓巡佐認為陳員的言論已嚴重破壞其名譽，且事後還發送「好喔，另案處理」、「呈上去給市政府」等訊息，讓他身心俱疲，甚至出現「胸痛、暈眩」等症狀徹夜難眠，提告求償100萬元精神慰撫金。

陳姓員警挨告後反駁，稱他是基於與吳共事的經驗，針對其工作態度與職務能力進行實情陳述，且先前提告妨害自由部分已獲高雄地檢署不起訴處分，所述均屬實。

高雄地院審理時，法官傳喚派出所所長到庭，所長指巡佐屬於資深幹部，本應協助處理民眾業務，但吳姓巡佐「對警察業務熟悉度不佳」，且他多次目擊吳姓巡佐在辦公室使用私人電腦「看股票」，優劣事蹟他都有紀錄，明確載明「值班未發揮功能」、「未著制服」、「巡邏未簽巡」等多項工作缺失。

法官認為，警察人員工作表現與辦案態度攸關公共利益，屬「可受公評之事」。陳員指述吳員看股票、缺乏協助等內容，經主管證實確有相符事實，並非憑空捏造，判巡佐敗訴。