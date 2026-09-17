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送長者生日蛋糕夾帶競選文宣涉賄 五結鄉長參選人羅淑惠10萬元交保

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣五結鄉長選舉傳出疑涉賄選，無黨籍鄉長參選人羅淑惠與鄉民代表參選人蔡文郎，涉嫌以贈送社區長輩生日蛋糕名義，夾帶競選貼紙、祝賀卡等文宣，尋求支持。宜蘭地檢署指揮調查站、警方昨搜索4處帶回28人，漏夜偵訊後，認定羅、蔡兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，分別諭令10萬元、3萬元交保，其餘人員請回。

宜蘭地檢署表示，此案由檢察官張鳳清指揮宜蘭縣調查站、縣警局刑警大隊及羅東警分局偵辦，昨天持搜索票搜索4處，拘提、傳訊共28人到案，查扣祝賀卡、競選貼紙等相關證物。

檢方指出，訊後認為羅淑惠、蔡文郎涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，分別諭令10萬元、3萬元交保。

據了解，檢調接獲檢舉後追查，發現羅淑惠、蔡文郎涉嫌以共同名義發送社區長輩生日蛋糕，並夾帶競選貼紙、祝賀卡等文宣，藉此尋求投票支持。此次共帶回28人，其中羅、蔡交保，其餘人員請回，檢調仍持續清查蛋糕採購來源、數量及實際贈送情形。

羅淑惠原屬民進黨正國會，民進黨已提名前鄉長、現任縣議員簡松樹回鍋參選，她因此以無黨籍身分 投入選戰。民進黨宜蘭縣黨部7日晚間召開執委會，決議將羅淑惠開除黨籍並呈報中央，連同羅淑惠在內，共有9人因違紀參選遭開除黨籍，多名為正國會地方人士。

羅淑惠長期經營地方，基層實力深厚，並獲將卸任的鄉長沈德茂支持，國民黨也未在五結提名鄉長參選人，鄉長選戰原本實力看好，如今捲入涉嫌賄選案，地方人士持續關注後續發展。

羅淑惠（中，黃衣）登記參選五結鄉長，現任無黨籍鄉長沈德茂（領帶者）已經帶著她到處拜訪。圖／取自羅淑惠臉書
羅淑惠（中，黃衣）登記參選五結鄉長，現任無黨籍鄉長沈德茂（領帶者）已經帶著她到處拜訪。圖／取自羅淑惠臉書

鄉長 交保 生日 賄選 宜蘭縣選舉 2026九合一選舉

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