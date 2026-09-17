北檢檢察長呼籲新住民朋友反賄選 檢舉獎金最高2千萬

全國新住民具投票權者近31萬人，移民署舉辦新住民反賄選法令宣導座談會，台北地檢署檢察長王俊力呼籲，新住民朋友一起堅決反賄，勇敢拒絕境外勢力誘惑、恫嚇，若發現試圖以金錢或不正當利益影響選舉公正，有機會獲得最高2000萬元檢舉獎金。

檢察長王俊力16日率同選舉查察執行祕書、主任檢察官李仲仁參與移民署的反賄座談會，以淺顯易懂且生活化案例方式，宣導新住民朋友可能接觸妨害選舉態樣，提醒避免觸法，強化反賄知識，共同維護選舉公平。

檢察長表示，新住民朋友從遠方來到台灣落腳、生根，把台灣當作第二個故鄉，大家在這裡努力生活、照顧家庭、打拚事業，用雙手為這片土地默默奉獻，早已是我們不可或缺的家人，更是台灣社會不可或缺的重要新力量。

檢察長呼籲，今年11月28日地方公職選舉，一起堅決反賄，不買票、不賣票，不參與選舉賭盤，勇敢拒絕境外勢力誘惑、恫嚇，透過乾淨選舉，才能選出真正為我們著想的人；若發現有任何人試圖以金錢或不正當利益影響選舉公正，請勇敢撥打檢舉專線，檢舉過程絕對保密，檢舉獎金最高2000萬元。