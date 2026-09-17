宮廟問事不滿意粗話罵無辜信眾 法官這理由判無罪

蘇姓男子今年2月到一間宮廟向陳姓宮主問事，但對結果不滿意，情緒失控，對剛好走進來素不相識的林姓信眾辱罵「三字經」，被控公然侮辱罪。基隆地院法官認為，言詞雖粗魯不雅，但蘇男並非有意直接針對林男名譽攻擊，一時情緒失控，應屬偶發性言語攻擊，非恣意謾罵，判決無罪。

基隆地院判決指出，蘇男今年2月26日晚間到一間宮廟向陳姓宮主問事時，剛好林姓信眾自外進入宮廟，蘇男一時情緒失控，在眾人面前對林辱罵三字經「X你X」（台語），林男提告公然侮辱罪。

林男指控，他前往宮廟拜拜的時候，一進門突然遭人辱罵三字經，他與蘇男沒有仇恨嫌隙，也不認識。

蘇男供稱，他向宮主請教事情，宮主給他的答覆卻是把他罵得很慘且很大聲，叫他滾出去，他心情不好就對剛好走進來的人辱罵三字經，與林男沒有仇恨嫌隙也不認識。

判決指出，陳姓宮主證稱，蘇男到宮廟問事，當時現場很多人，林姓信眾從門口經過走進門口時，蘇突對林大吼三字經，還要罵時很多人就去拉他阻止。

法官審理指出，蘇男因不滿問事結果而情緒失控，對著剛好走進該宮廟林男謾罵，依所處情境整體觀察，兩人素不相識並無怨隙，且僅口出一句「X你X」，並無持續性，屬偶發性言語攻擊，非反覆的恣意謾罵。

法官說，蘇男三字經言詞雖屬粗魯不雅，並使林男主觀上感到不快，但蘇男非有意直接針對林男名譽恣意攻擊，依一般社會通念判斷，冒犯及影響林男的程度尚非嚴重，未逾一般人可合理忍受範圍，不構成公然侮辱罪，因此判蘇男無罪。