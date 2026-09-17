賭場、色情小吃店插乾股兼收賄 基警小隊長更一審改判15年

基隆市警局少年隊小隊長周學賢包庇情色小吃店和賭場，收賄及插乾股獲利逾400萬元，一、二審依有調查職務之人犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪判刑20年，判決被撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今改判周15年徒刑，可上訴。

判決指出，李姓小吃店老闆雇用小姐提供男客性服務，陳姓股東男子也經營小吃店提供情色交易、開設棋牌社供麻將賭具，賭客以「清潔費」名義每將支付抽頭金100元。

2022年2月，李店內有人滋事，李、陳商請當時任職少年隊小隊長周學賢化解後，自同年2月起至隔年底，每月交付10萬元及乾股紅利約2萬元給周，2024年起改成每月行賄12萬元。

陳也為避免棋牌社被查緝，另假造出資資料讓周學賢插乾股，2022年5月起至2024年6月間，按月以「行政餐費」名義付給周男2萬元，2023年2月起至2024年6月，每月另付周分紅。

周學賢收賄後包庇小吃店、棋牌社非法經營，並洩露警方臨檢勤務資訊躲避查緝。基隆地檢署前年搜索逮捕周、李、陳等人，另查出少年隊偵查佐劉政繁到李的小吃店內消費時，都接受李給予折扣優惠，也曾告知李警方勤務資訊。

周學賢否認犯行，但李、陳認罪，一審認為周辯詞與證據不符，屬畏罪卸責之詞，未思廉潔自守，收受不法利益，毫無悔過之心，依2個貪汙罪分別判13年、12年徒刑，各褫奪公權8年，應執行有期徒刑20年；劉政繁坦承犯行，依違背職務收受不正利益罪判刑5年2月，褫奪公權3年。

二審維持判決周學賢20年徒刑，褫奪公權8年；劉政繁改判4年10月徒刑，褫奪公權3年。周不服判決提上訴，最高法院撤銷判決，發回更審。高院更一審今上午宣判，依有調查職務之人犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪，各判刑12年、10年6月，褫奪公權8年，沒收432萬5800元犯罪所得。