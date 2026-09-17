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賭場、色情小吃店插乾股兼收賄 基警小隊長更一審改判15年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市警局少年隊小隊長周學賢包庇情色小吃店和賭場收賄及插乾股獲利逾400萬元，一、二審依有調查職務之人犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪判刑20年，判決被撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今改判周15年徒刑，可上訴。

判決指出，李姓小吃店老闆雇用小姐提供男客性服務，陳姓股東男子也經營小吃店提供情色交易、開設棋牌社供麻將賭具，賭客以「清潔費」名義每將支付抽頭金100元。

2022年2月，李店內有人滋事，李、陳商請當時任職少年隊小隊長周學賢化解後，自同年2月起至隔年底，每月交付10萬元及乾股紅利約2萬元給周，2024年起改成每月行賄12萬元。

陳也為避免棋牌社被查緝，另假造出資資料讓周學賢插乾股，2022年5月起至2024年6月間，按月以「行政餐費」名義付給周男2萬元，2023年2月起至2024年6月，每月另付周分紅。

周學賢收賄後包庇小吃店、棋牌社非法經營，並洩露警方臨檢勤務資訊躲避查緝。基隆地檢署前年搜索逮捕周、李、陳等人，另查出少年隊偵查佐劉政繁到李的小吃店內消費時，都接受李給予折扣優惠，也曾告知李警方勤務資訊。

周學賢否認犯行，但李、陳認罪，一審認為周辯詞與證據不符，屬畏罪卸責之詞，未思廉潔自守，收受不法利益，毫無悔過之心，依2個貪汙罪分別判13年、12年徒刑，各褫奪公權8年，應執行有期徒刑20年；劉政繁坦承犯行，依違背職務收受不正利益罪判刑5年2月，褫奪公權3年。

二審維持判決周學賢20年徒刑，褫奪公權8年；劉政繁改判4年10月徒刑，褫奪公權3年。周不服判決提上訴，最高法院撤銷判決，發回更審。高院更一審今上午宣判，依有調查職務之人犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪，各判刑12年、10年6月，褫奪公權8年，沒收432萬5800元犯罪所得。

基隆市政府警察局。聯合報系資料照
基隆市政府警察局。聯合報系資料照

收賄 賭場 小吃

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