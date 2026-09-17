男派出所探視友人竟襲警、狂飆粗話 判刑2月

曾姓男子今年3月13日2時20分許探視涉公共危險案友人，直奔台南市警五分局北門派出所，與陳姓員警發生爭執，還當著在場員警徒手毆打陳，致臉部挫傷，同時，他遭逮捕過程中不斷以三字經等辱罵在場員警而被送辦，法官認他犯妨害公務執行罪判刑2月。

曾於偵查中自白。事後，陳姓員警到醫院驗傷提告，據其職務報告、診斷證明書、密錄器及現場監視器畫面等佐證，事證明確。

法官認他犯妨害公務執行罪及侮辱公務員罪，認他於逮捕過程中出言辱罵時，在場執行職務員警雖有數人，仍屬單純一罪，且他對於公務員依法執行職務時當場侮辱並施強暴，足以影響公務員執行公務，以一行為同時觸犯侮辱公務員罪及妨害公務執行罪，從一重妨害公務執行罪處斷。

台南地院審酌，曾於員警依法執行職務時，先以徒手毆打方式攻擊員警，又以粗鄙言語辱罵，不僅藐視國家公權力，且對員警職務之執行妨礙不輕，嚴重影響警察機關執行職務嚴正性，並使員警臉部挫傷，足見自我控制能力不佳，法治觀念淡薄。

同時，考量他犯後坦承犯行及其犯罪動機、目的、犯罪情節等一切情狀，認他犯妨害公務執行罪處2月，可易科罰金。