快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

百億「拿督」涉洗錢！「每周4天向派出所報到」想減少...法院這次不准了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有馬來西亞「拿督」頭銜、外號「百億總裁」新力旺控股集團總裁莊周文，被控經營「GPK線上博奕平台」牟利達594億元；台中地院2021年裁定他3億元交保，起初命每天赴派出所報到，後逐漸放寬頻率，今年6月再放寬至晚上11點前，莊再聲請減少至每周2至3天，中院不准予以駁回，可抗告。

莊周文2021年以3億元交保後，中院原命他每天中午12點前赴派出所報到，2022年改為每天下午6點前報到，後再改每周一、三、五、日下午6點前報到。

莊今年6月聲請指出，需往返台中、屏東老家照顧父親，車程至少4小時，請求將報到時間延長至晚上11點前；中院徵詢檢察官意見，並就莊居住遷徙自由權衡後，准許他將定期報到時間，改為每周一、三、五、日晚上11點前，以維權益。

莊周文近日再提出聲請，主張父親罹癌、多項慢性病重症，醫師建議需有子女陪伴定期回診，但父親不願離開長期定居的屏東老家，因父親起居、就醫服藥都需他專責照料，自己交保金高達3億元，具保獲釋以來都準時到庭。

莊也說，他至親至愛都在我國，絕無逃亡必要，請求准予變更報到頻率為每周一、四晚上11點前，或是每周一、三、五晚上11點前，至派出所報到。

中院審酌，莊是新力旺集團之負責人，有相當資力、社會經濟地位，國外資產頗豐，也和外國政府有建立相當綿密人際網絡關係，顯有在海外生活能力，有逃亡海外高度可能，依司法實務經驗，就算被告遵期到庭、尚有家人，卻棄保潛逃出境狀況不勝枚舉。

中院認為，命莊定期報到、約束行動，必須維持一定頻率，依莊目前報到次數、時間，應不影響他陪伴父親定期回診，認為仍適當且必要，駁回其聲請。

新力旺集團總裁莊周文。聯合報系資料照
新力旺集團總裁莊周文。聯合報系資料照

百億 洗錢 力旺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中商銀內鬼洗錢36億 關鍵「地產大亨」500萬交保...法院：扣他護照

台鹽綠能弊案…陳啓昱千萬交保科技監控 曝3次手術不便聲請解除

溪湖餐敘涉賄選！彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮...彰檢聲押

彰化建案投資人質疑支付命令成犯罪工具 損失3千萬元11年了追不回

相關新聞

溪湖餐敘涉賄選！彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮...彰檢聲押

彰化縣議會今年6月23日間舉辦溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，彰化地檢署昨約談相關人員後，認為彰化縣議長謝典霖，其父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬、和劉姓、黃姓地方人士涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押。

假借投資石垣島和牛與綠電吸金6億 「安盛」2負責人聲押禁見

安盛財富與安盛資本公司，近8年打著綠能產業、海外房地產、虛擬資產名號，以及日本石垣島美崎和牛等投資方案，誆稱年化報酬率10％至62%，不法吸金逾6億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談8人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依違反銀行法聲押禁見2家公司負責人涂佳輝、林傑富，其中涂佳輝併限制出境出海。

陳沂涉侵李怡貞著作權案逆轉！智財法院改判無罪確定

網紅陳沂涉擷取李怡貞臉書貼文涉侵權，一審判有罪。智財法院今天認定，貼文文字不具最低創作高度，改判陳沂無罪；美術著作部分則...

宮廟問事不滿意粗話罵無辜信眾 法官這理由判無罪

蘇姓男子今年2月到一間宮廟向陳姓宮主問事，但對結果不滿意，情緒失控，對剛好走進來素不相識的林姓信眾辱罵「三字經」，被控公然侮辱罪。基隆地院法官認為，言詞雖粗魯不雅，但蘇男並非有意直接針對林男名譽攻擊，一時情緒失控，應屬偶發性言語攻擊，非恣意謾罵，判決無罪。

賭場、色情小吃店插乾股兼收賄 基警小隊長更一審改判15年

基隆市警局少年隊小隊長周學賢包庇情色小吃店和賭場，收賄及插乾股獲利逾400萬元，一、二審依有調查職務之人犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪判刑20年，判決被撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今改判周15年徒刑，可上訴。

男派出所探視友人竟襲警、狂飆粗話 判刑2月

曾姓男子今年3月13日2時20分許探視涉公共危險案友人，直奔台南市警五分局北門派出所，與陳姓員警發生爭執，還當著在場員警徒手毆打陳，致臉部挫傷，同時，他遭逮捕過程中不斷以三字經等辱罵在場員警而被送辦，法官認他犯妨害公務執行罪判刑2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。