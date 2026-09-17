百億「拿督」涉洗錢！「每周4天向派出所報到」想減少...法院這次不准了

有馬來西亞「拿督」頭銜、外號「百億總裁」新力旺控股集團總裁莊周文，被控經營「GPK線上博奕平台」牟利達594億元；台中地院2021年裁定他3億元交保，起初命每天赴派出所報到，後逐漸放寬頻率，今年6月再放寬至晚上11點前，莊再聲請減少至每周2至3天，中院不准予以駁回，可抗告。

莊周文2021年以3億元交保後，中院原命他每天中午12點前赴派出所報到，2022年改為每天下午6點前報到，後再改每周一、三、五、日下午6點前報到。

莊今年6月聲請指出，需往返台中、屏東老家照顧父親，車程至少4小時，請求將報到時間延長至晚上11點前；中院徵詢檢察官意見，並就莊居住遷徙自由權衡後，准許他將定期報到時間，改為每周一、三、五、日晚上11點前，以維權益。

莊周文近日再提出聲請，主張父親罹癌、多項慢性病重症，醫師建議需有子女陪伴定期回診，但父親不願離開長期定居的屏東老家，因父親起居、就醫服藥都需他專責照料，自己交保金高達3億元，具保獲釋以來都準時到庭。

莊也說，他至親至愛都在我國，絕無逃亡必要，請求准予變更報到頻率為每周一、四晚上11點前，或是每周一、三、五晚上11點前，至派出所報到。

中院審酌，莊是新力旺集團之負責人，有相當資力、社會經濟地位，國外資產頗豐，也和外國政府有建立相當綿密人際網絡關係，顯有在海外生活能力，有逃亡海外高度可能，依司法實務經驗，就算被告遵期到庭、尚有家人，卻棄保潛逃出境狀況不勝枚舉。

中院認為，命莊定期報到、約束行動，必須維持一定頻率，依莊目前報到次數、時間，應不影響他陪伴父親定期回診，認為仍適當且必要，駁回其聲請。