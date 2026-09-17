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假借投資石垣島和牛與綠電…「安盛」8年吸金6億 2負責人聲押禁見

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假借投資石垣島和牛與綠電吸金6億 「安盛」2負責人聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

安盛財富與安盛資本公司，近8年打著綠能產業、海外房地產、虛擬資產名號，以及日本石垣島美崎和牛等投資方案，誆稱年化報酬率10％至62%，不法吸金逾6億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談8人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依違反銀行法聲押禁見2家公司負責人涂佳輝、林傑富，其中涂佳輝併限制出境出海。

同案約談林姓業務200萬交保、湯姓業務100萬交保，均限制出境出海。

調查顯示，涂佳輝與林傑富心思細密，刻意將公司命名為「安盛」，企圖混淆視聽，再藉由與全球知名資產管理集團「AXA安盛」沾邊，以區塊鏈、金融理財、房地產為核心發展主軸，佯稱推動新金融科技相關投資與服務，藉此建立權威形象、獲取投資人信任。

檢調掌握，2018年4月至2026年2月間，安盛財富與安盛資本假借多元投資名義，在全台各地大舉辦說明會，主打「日本美崎和牛養殖」、「綠能電力膠囊」、「藝術品投資」、「演唱會行銷」、「虛擬資產投資」、「東南亞房地產投資」為幌子，以最高62%的年化報酬率，吸引200位民眾投資。

據調查，涂佳輝、林傑富看準日本和牛在台市場、以及綠電發展趨勢，包裝一套「日本和牛養成計畫」，謊稱投資石垣島美崎和牛是結合旅遊、餐飲的創新方案，商機無限，成功騙取高端人士投入資金，詎料被害人拿出3萬至200萬不等金額後，等了8年才發現是場騙局。

安盛資本公司負責人林傑富涉吸金6億遭聲押禁見。記者張宏業／攝影
安盛資本公司負責人林傑富涉吸金6億遭聲押禁見。記者張宏業／攝影

安盛財富公司負責人涂佳輝涉吸金6億遭聲押禁見。記者張宏業／攝影
安盛財富公司負責人涂佳輝涉吸金6億遭聲押禁見。記者張宏業／攝影

吸金 綠電 石垣島

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