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男嫌洗衣機太吵刺死鄰居法院判8年 房地賠家屬後還得再賠116萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣春日鄉柳姓男子到朋友家喝酒續攤回家休息，不滿鄰居卓男家中的洗衣機運轉聲音太吵，雙方起爭執，柳男竟持刀刺死卓男。法院審理後，判柳男犯殺人罪處有期徒刑8年定讞。死者卓男的兒子、女兒對柳提告刑事附帶民事訴訟，屏東地院審理，判柳男要賠兩人共116萬元餘元，可上訴。

全案發生2024年1月20日，柳男當天中午參加友人宴席及到友人住處飲酒，傍晚返家休息，在住家前聽到鄰居卓男家中洗衣機運轉聲響，柳男認為影響休息心生不滿，先到卓男住處前拍打其車輛，卓男除抱怨噪音，還要求柳男要賠車損。

法院認定，柳男因長期飲酒有酒精中毒，當天飲酒後明顯酒醉，判斷力減損，返家竟取出長刀再回到卓男住處，持刀攻擊卓男，卓男送醫不治。一審屏東地院依殺人罪判柳男8年徒刑、褫奪公權3年，刑滿或赦免後另施以監護1年，上訴後遭二審高雄高分院駁回，未再提上訴，全案定讞。

卓男的一對子女提起刑事附帶民事訴訟，主張父親突然身亡，精神痛苦，各請求600萬元精神慰撫金與部分喪葬費後，分別向柳男求償611萬550元及611萬2183元。法院審酌雙方身分、經濟能力及侵害情節，認定每名子女精神慰撫金以300萬元為適當，加計醫療、喪葬費後，各可請求約311萬元。

判決指出，柳男先前已與死者家屬和解，將名下房屋及土地移轉登記給卓兩名子女作為賠償的一部分，經扣除房產後，判柳男應再賠卓女57萬9375元、卓男58萬1008元。可上訴。

屏東縣柳姓男子不滿鄰居卓男家中洗衣機運轉聲音太吵，柳男持刀刺死卓男，死者卓男兒子、女兒對柳提告刑事附帶民事訴訟，屏東地院審理，判柳男賠兩人共116萬元餘元，可上訴。聯合報系資料照
屏東縣柳姓男子不滿鄰居卓男家中洗衣機運轉聲音太吵，柳男持刀刺死卓男，死者卓男兒子、女兒對柳提告刑事附帶民事訴訟，屏東地院審理，判柳男賠兩人共116萬元餘元，可上訴。聯合報系資料照

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