「安盛」綠能投資、日本和牛…8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問

安盛財富公司、安盛資產公司涉嫌在近8年內主打海外房地產、虛擬資產、綠能產業，甚至還有日本石垣島美崎和牛等投資方案，佯稱年化報酬率10％至最高62%，涉嫌向200名投資人吸金累計逾6億元。台北地檢署今搜索約談負責人涂佳輝、林傑富及業務員等8人到案，涂、林由檢察官漏夜訊問。

安盛財富公司在求職網站是刊登2018年在台北成立，品牌名稱AMPLE，以產業、金融、區塊鏈為核心發展主軸，推動新金融科技相關投資與服務。

檢調掌握，2018年4月至2026年2月間，「安盛財富」、「安盛資產」公司負責人及旗下業務員，涉嫌在飯店等處舉辦說明會，主打海外房地產、購買藝術品、演唱會行銷、綠能產業、日本和牛及虛擬資產等五花八門的創新投資方案，佯稱年化報酬率10%至62%不等，保證獲利，吸引至少200名投資人誤信方案，拿出3萬元至200萬餘元不等金額投資，經統計投資款累計逾6億元。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，依違反銀行法兵分8路搜索安盛財富公司等2家公司及涂姓負責人等人的住居所，約談涂男、林男及6名業務共8人到案，被告陸續移送北檢複訊，其中關鍵涂男、林男漏夜複訊。