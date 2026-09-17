洩密給鍾文智 警署專員求刑6年

警政署公關室兩線四星專員林劼緯涉洩漏警方臨檢酒店勤務，給棄保潛逃的富商鍾文智，又委託下屬黃梓翔、徐毓庭替鍾等人查民眾個資，台北地檢署昨依洩密、違反個人資料保護法等罪嫌起訴林等五人，對林求刑六年。

鍾文智炒作存託憑證ＴＤＲ獲利逾四億元判刑卅年定讞，去年在最高法院判決當日棄保潛逃通緝中。

林劼緯曾任南港派出所、和平東路派出所長，涉嫌委託下屬、時任大安分局瑞安派出所巡佐徐毓庭、南港分局派出所副所長黃梓翔，替鍾文智等三人查詢民眾戶籍、車籍、前科等個資，並託徐、黃替自己查詢鄰居等人個資。

檢方認為，林劼緯身為有法定調查職務的公務員，與不正當人士私下交往，涉足聲色場所，利用警察職務上機會及下屬信任從事不法行為，嚴重破壞警紀，影響盡忠職守員警的正面形象，損及國家法益甚鉅，建請法院從重量處六年以上徒刑。

警政署指出，林違法情節重大，有具體事證，依規續予停職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任，對於員警違法查詢個資、洩漏公務祕密「零容忍」，將依法嚴查究辦，絕不姑息。

另外，新北市汐止警分局前警員陳永浩二○二五年三度收受賄款，替人利用警用系統偷查民眾個資，陳坦承犯行，新北地方法院國民法官審酌陳因欠債、家庭經濟壓力大，犯後態度良好，主動繳回犯罪所得，昨依有調查職務人員違背職務行、收賄及期約賄賂罪，判陳四年八月徒刑。此為十年以上重罪自今年元旦起擴大適用國民法官審理後的全國首件貪汙案判決。