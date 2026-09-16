妨礙檢警追上游…幫詐團辯護竟傳電子卷證給金主 律師洩密下場出爐

律師陳律安受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後由集團吳姓金主出錢付律師費，檢方發現蔡被起訴後，陳將包括個資、被害人遭詐經過及檢方分析報告的卷證傳給無權觀覽的吳；台中地院認定陳構成洩密且妨礙司法追查詐團上游，今依違反個人資料保護法判他6月徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

全案源於，台中檢警偵辦虛擬幣詐團案，蔡姓車手落網後，上游吳姓金主2024年9月出錢請陳律安替蔡辯護，同年11月蔡被依詐欺罪嫌起訴；台南警方因偵辦吳姓金主另案，在吳的手機發現他與陳律安的對話，認為恐有洩密嫌疑，報請台中地檢署指揮，檢警2025年7月搜索陳的事務所、住處。

檢方查出，陳律安為繼續向吳收取替蔡姓車手審理中的辯護費，2024年11月18日用司法院線上閱卷系統作業平台，下載蔡涉詐的偵查、聲請羈押等兩份電子卷證，用LINE傳給無權閱覽的吳，並稱「以上是閱卷資料，供您參考，審理如無需委任，會於明日提出解除委任狀。」

檢方調查，兩份卷證包括蔡姓車手、2名遭詐被害人的詳細個資外，還有被害人受騙經過、金融帳戶、通訊對話，甚至是檢方做的虛擬通貨分析報告。檢方認為，這些屬陳因業務上知悉且持有的秘密，卻遭洩漏，損害蔡等人隱私，影響偵查機關查緝未到案共犯，依洩密等罪嫌起訴陳。

台中地院指出，陳律安審理時否認犯行，主張他是在執行律師業務，為提供當事人充分資訊行使防禦權，在聯絡不到當事人時，請吳男代為轉達。

合議庭查，陳律安和蔡男並無無法聯繫情事，陳調閱取得卷證有個人隱私資料，內容為與國家追訴犯罪有直接相關之另案卷宗檔案，應屬刑法第132條所稱國防以外應秘密之事項，陳擅自傳給無權閱覽、無權為蔡選任辯護人的吳，有害偵查機關追查共犯上游。

合議庭認為，陳律安構成洩漏國防以外之秘密，及洩漏因業務知悉之他人秘密，也逾越他取得該資料目的的必要範圍，侵害該偵查案件被告、被害人隱私。

中院指出，陳同時犯刑法第132條第3項之非公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息罪、同法第316條、第318條之2之利用電腦相關設備洩漏因業務知悉之他人秘密罪、個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，3罪想像競合，從重依違反個人資料保護法論處。

中院說，合議庭審酌陳律安是職業律師，不能遵守律師執業倫理，洩漏其擔任辯護人閱卷所知悉的秘密，無故利用他人個資，並妨礙刑事司法偵查共犯，對刑事偵查所生之危害非輕，且犯後否認、未調解成立，予以量刑。