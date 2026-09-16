北院裁定書出包 女律師收「不想台北地院」裁定笑了：誰不想上班

一名女律師在社群平台上分享，近日收到台北地院民事裁定書，法院名稱原本應為「臺灣臺北地方法院民事裁定」，卻驚見多出了「不想」2字，讓她驚呼「是誰不想上班？」對此，北院發現後已立即更正，目前網路上公開的裁定書已是正確版本。

社群平台Threads上有一名女律師分享，近日收到來自北院民事裁定書，細看上頭法院名稱，竟寫著「不想臺灣臺北地方法院民事裁定」，讓她一度以為看錯，直呼「是誰不想上班不小心打出心聲了嗎？」

該名女律師在貼文中也透露「開信瞬間」的心情，形容「辦公室內外充滿了快活的空氣」，更笑說「紛紛擾擾的律師生涯，偶爾還是會因為收到法院的文書露出燦爛的笑容」。

實際查閱貼文中提及的裁定書，該裁定書於本月11日公告，內容有關一家台灣日系偶像工作室給付報酬案，請求給付金額為299萬7743元。北院裁定，要求原告補繳一審裁判費3萬6600元，若原告逾期未繳，將駁回該案訴訟。

據了解，北院在發現裁定書有誤後，已立即更正處理；至於是法官製作的「原本」誤繕，還是書記官經手處理的「正本」誤植，尚不確定。目前再於司法院裁判書系統查詢，已是正確版本，看不到誤植字樣。