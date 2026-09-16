聽新聞
0:00 / 0:00
北院裁定書出包 女律師收「不想台北地院」裁定笑了：誰不想上班
一名女律師在社群平台上分享，近日收到台北地院民事裁定書，法院名稱原本應為「臺灣臺北地方法院民事裁定」，卻驚見多出了「不想」2字，讓她驚呼「是誰不想上班？」對此，北院發現後已立即更正，目前網路上公開的裁定書已是正確版本。
社群平台Threads上有一名女律師分享，近日收到來自北院民事裁定書，細看上頭法院名稱，竟寫著「不想臺灣臺北地方法院民事裁定」，讓她一度以為看錯，直呼「是誰不想上班不小心打出心聲了嗎？」
該名女律師在貼文中也透露「開信瞬間」的心情，形容「辦公室內外充滿了快活的空氣」，更笑說「紛紛擾擾的律師生涯，偶爾還是會因為收到法院的文書露出燦爛的笑容」。
實際查閱貼文中提及的裁定書，該裁定書於本月11日公告，內容有關一家台灣日系偶像工作室給付報酬案，請求給付金額為299萬7743元。北院裁定，要求原告補繳一審裁判費3萬6600元，若原告逾期未繳，將駁回該案訴訟。
據了解，北院在發現裁定書有誤後，已立即更正處理；至於是法官製作的「原本」誤繕，還是書記官經手處理的「正本」誤植，尚不確定。目前再於司法院裁判書系統查詢，已是正確版本，看不到誤植字樣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。