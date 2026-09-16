快訊

火焰竄天！北市中正區民宅驚傳火警 台大醫院也聞到刺鼻煙味

聽新聞
0:00 / 0:00

北院裁定書出包 女律師收「不想台北地院」裁定笑了：誰不想上班

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

一名女律師在社群平台上分享，近日收到台北地院民事裁定書，法院名稱原本應為「臺灣臺北地方法院民事裁定」，卻驚見多出了「不想」2字，讓她驚呼「是誰不想上班？」對此，北院發現後已立即更正，目前網路上公開的裁定書已是正確版本。

社群平台Threads上有一名女律師分享，近日收到來自北院民事裁定書，細看上頭法院名稱，竟寫著「不想臺灣臺北地方法院民事裁定」，讓她一度以為看錯，直呼「是誰不想上班不小心打出心聲了嗎？」

該名女律師在貼文中也透露「開信瞬間」的心情，形容「辦公室內外充滿了快活的空氣」，更笑說「紛紛擾擾的律師生涯，偶爾還是會因為收到法院的文書露出燦爛的笑容」。

實際查閱貼文中提及的裁定書，該裁定書於本月11日公告，內容有關一家台灣日系偶像工作室給付報酬案，請求給付金額為299萬7743元。北院裁定，要求原告補繳一審裁判費3萬6600元，若原告逾期未繳，將駁回該案訴訟。

據了解，北院在發現裁定書有誤後，已立即更正處理；至於是法官製作的「原本」誤繕，還是書記官經手處理的「正本」誤植，尚不確定。目前再於司法院裁判書系統查詢，已是正確版本，看不到誤植字樣。

台北地方法院。聯合報系資料照
台北地方法院。聯合報系資料照

北院 律師 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

相關新聞

台中商銀內鬼洗錢36億 關鍵「地產大亨」500萬交保...法院：扣他護照

萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，利用其主管職身分幫他開人頭戶、轉帳額度每日達2000萬，洗錢高達36億元；台中地院今表示，考量重要證人詰問完畢，今命洪岳鵬500萬元交保，需電子腳環科技監控，也要他交付護照由中院保管。

妨礙檢警追上游…幫詐團辯護竟傳電子卷證給金主 律師洩密下場出爐

律師陳律安受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後由集團吳姓金主出錢付律師費，檢方發現蔡被起訴後，陳將包括個資、被害人遭詐經過及檢方分析報告的卷證傳給無權觀覽的吳；台中地院認定陳構成洩密且妨礙司法追查詐團上游，今依違反個人資料保護法判他6月徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

北院裁定書出包 女律師收「不想台北地院」裁定笑了：誰不想上班

一名女律師在社群平台上分享，近日收到台北地院民事裁定書，法院名稱原本應為「臺灣臺北地方法院民事裁定」，卻驚見多出了「不想」2字，讓她驚呼「是誰不想上班？」對此，北院發現後已立即更正，目前網路上公開的裁定書已是正確版本。

名醫陳世瑀貪汙判6年拖2年不入監 新北檢緝獲到案發監執行

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀，因2009年時任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取回扣遭判刑6年定讞，卻不斷具狀聲請暫緩執行，以致至今2年仍未發監。經新北地檢署發布通緝，台北市警信義分局已將他緝獲到案...

嘉市前正副議長詐貸案定讞 嘉檢啟動防逃18日傳喚入監

嘉義市前議長莊豐安、前副議長及現任議員蘇澤峰涉及鹿草鄉農會詐貸案，最高法院今天駁回上訴，2人各判刑1年5月定讞。嘉義地檢署接獲通知後立即啟動防逃機制，執行檢察官已指揮警方傳喚2人，要求18日上午10時到案執行。

掩護百大青農詐領600萬大豆補助 宜蘭蘇澳公所課員與青農兄弟遭起訴

曾獲選「百大青農」殊榮的宜蘭大南澳黃姓兄弟檔涉嫌勾結蘇澳鎮公所農業課邱姓課員，在辦理「綠色環境給付計畫」大豆轉作補助時大開綠燈，利用虛偽不實文書瞞騙政府，累計詐領高達近600萬元獎勵金。檢方偵結認定3人涉嫌重大，今依違反貪汙治罪條例、偽造公文書及詐欺等罪嫌提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。