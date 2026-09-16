IDEA評司法獨立退步？ 法務部：重要因素是憲法法庭停擺

有關媒體報導「台灣司法獨立表現去年降至中段班」，法務部晚間指出，評比降低是因憲法法庭停擺，法務部仍恪守司法獨立原則，捍衛民主法治價值。

法務部表示，根據International IDEA所發表「2026全球民主現況」報告內容，我國去年在「法治」項目的績效評比獲得0.759分的成績，為全球排名第19名，屬於高績效的「前段班」民主法治國家；我國在2020年至2024年在「法治」項目中之「司法獨立表現」細項評比分別為0.794、0.764、0.768、0.780、0.739分，亦屬「前段班」評價。

法務部說，2025年我國評比「法治」項下的「司法獨立表現」評比雖降為0.673，不過，International IDEA並未說明具體原因。

但參酌IDEA評比「司法獨立」項目數據，將Freedom House年度報告列為其中之參考指標，而依據Freedom House「Freedom in the World 2026」台灣報告中，就「是否存在獨立的司法機構？」指出，是因憲法法庭任命的政治分歧造成了長期空缺，導致無法達到法定人數，並使其在一年中的大部分時間裡無法運作，所以對該項目評等降分。

法務部指出，同份報告中對於我國「民事與刑事程序是否都遵循正當程序」等問題仍給予滿分評比，可知IDEA之評比降低，其重要原因為憲法法庭停擺，導致人民及機關爭議無法尋求憲法訴訟救濟。

法務部強調，我國司法獨立表現一向受國際機構肯定，將持續恪守司法獨立原則，堅定捍衛民主法治價值。